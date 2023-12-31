В Улан-Удэ 99-летнего ветерана войны поздравили с Новым годом

Его поздравил депутат горсовета



99-летнего ветерана Великой Отечественной войны поздравили с Новым годом. Николай Борисович Агафонов - один из четырёх ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Советском районе Улан-Удэ. С праздником его пришёл поздравить депутат округа Сергей Бурдиков, сообщили в пресс-службе горсовета.



Николай Борисович попал на фронт в 1943 году в 19 лет. В этом году Николаю Борисовичу исполнилось 99 лет.



- Наш долг быть благодарными, помнить о подвиге наших земляков, приводить в пример молодёжи, быть рядом, поддерживать, – отметил депутат горсовета.

