Его поздравил депутат горсовета
99-летнего ветерана Великой Отечественной войны поздравили с Новым годом. Николай Борисович Агафонов - один из четырёх ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Советском районе Улан-Удэ. С праздником его пришёл поздравить депутат округа Сергей Бурдиков, сообщили в пресс-службе горсовета.
Николай Борисович попал на фронт в 1943 году в 19 лет. В этом году Николаю Борисовичу исполнилось 99 лет.
- Наш долг быть благодарными, помнить о подвиге наших земляков, приводить в пример молодёжи, быть рядом, поддерживать, – отметил депутат горсовета.
В Улан-Удэ 99-летнего ветерана войны поздравили с Новым годом
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