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20 многодетным семьям Бурятии вручат жилищные сертификаты

20 многодетным семьям Бурятии вручат жилищные сертификаты
Общество,  Фото:pixabay.com
Они получат их до конца 2023 года

До конца этого года ещё 20 многодетных семей Бурятии получат жилищные сертификаты и смогут приобрести новый дом. Глава республики Алексей Цыденов дал поручение о выделении дополнительных 70 млн рублей из средств республиканского бюджета на эти цели.

Финансирование будет направлено на улучшение жилищных условий 20 многодетных семей, в которых воспитывается 6 и более несовершеннолетних детей. Сертификат на единовременную выплату они получат до конца 2023 года, а некоторые даже успеют встретить Новый год в светлом просторном доме.

Как отмечают в министерстве соцзащиты республики, это уже второе важное решение главы Бурятии в этом году по данному направлению. Так, по инициативе Алексея Цыденова в первоочередном порядке обеспечиваются жильём многодетные семьи участников СВО, в которых воспитывается 6 и более детей. В этом году этой мерой поддержки воспользовались 22 семьи. На сегодняшний день семей данной категории в очереди нет.

- Отмечу, что на состояние общей очереди это никак не влияет. Деньги на эти цели выделяются дополнительно. Ещё одна приятная новость – семья из Кижингинского района, в которой в прошлом году одновременно родилось трое детей, также получит жилищный сертификат, – подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Всего же с начала 2023 года свои жилищные условия улучшили 93 многодетные семьи из всех районов республики, в которых воспитывается шесть и более детей.

Бурятия жилищные сертификат многодетные семьи социальная защита населения

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