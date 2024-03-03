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В Бурятии рухнуло промышленное производство

В Бурятии рухнуло промышленное производство
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
За месяц оно снизилось почти на 37%

За 12 месяцев – с января 2023-го по январь 2024-го – промышленное производство в Бурятии в целом подросло на 1,2%, зато за месяц – с декабря – снизилось на 36,6%. Об этом сообщили в Бурятстате.

Положительная динамика в начале года (по отношению к аналогичному периоду 2023-го) наблюдалась в области добычи полезных ископаемых (на 26,7%) и энергетическом секторе (+14%).
 
А вот в обрабатывающих производствах все показатели оказались ниже прошлогодних на 25,5%. То же самое – в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (-0,9%).

При этом в республике увеличилась добыча угля, металлических руд (15%) и прочих полезных ископаемых (на 10,6%), производство продуктов (на 17,7%), одежды (на 45,6%), кожи и вещей из неё, неметаллической минеральной продукции (16,9%), металла и готовых металлических изделий (помимо машин и оборудования), электронных и оптических изделий, компьютеров, электрооборудования (58,7%) и мебели.
 
Рост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (19,3%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (14%), забор, очистка и распределение воды (5,5%), сбор, обработка и утилизация отходов и обработка вторичного сырья (2,9%).
промышленное производство Бурятстат

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