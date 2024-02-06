В Бурятии следом за яйцами начал дорожать хлеб



В комитете экономического развития райадминистрации отметили, что наценка на хлеб в местных магазинах была разовой и минимальной и с 1 февраля составила два рубля. Связали это с подорожанием сырья и электроэнергии и увеличением транспортных расходов.



- Какие-либо дотации для сдерживания минимальной цены на хлебобулочные изделия не поступают, – отметила генеральный директор компании по производству хлеба. – Отпускную цену в розничных магазинах мы не устанавливаем. В нашем продажная цена составляет 39 рублей, а отпускная с предприятия везде одинаковая.



В районной администрации каждый день мониторят стоимость товаров первой необходимости, добавили власти. После эти данные направляют в Минпромторг РБ. При резком подорожании к ситуации подключается уже антимонопольная служба.











Путин, в свою очередь, пояснил, что спрос увеличился, а «объёмы производства – нет». В федеральном Минсельхозе цены на этот продукт первой необходимости пообещали стабилизировать. Кстати, в соседнем с Бурятией Забайкалье их будут сдерживать – для этого торговые сети даже В ушедшем 2023 году лидером продовольственной инфляции в Бурятии, как и по всей стране, оказались яйца. Они даже стали темой для обсуждения во время общения президента РФ Владимира Путина с населением и журналистами. В ходе прямого эфира 14 декабря россияне поинтересовались у главы государства, откуда взялись такие ценники. Пенсионеры призвали их «пожалеть».Путин, в свою очередь, пояснил, что спрос увеличился, а «объёмы производства – нет». В федеральном Минсельхозе цены на этот продукт первой необходимости пообещали стабилизировать. Кстати, в соседнем с Бурятией Забайкалье их будут сдерживать – для этого торговые сети даже подписали «яичный» меморандум. То же самое сделали в Иркутской области.

В Бичурском районе Бурятии пожаловались на постоянно дорожающий хлеб. Местные жители заявили, что цены на него повышаются каждую неделю и потребовали от местных властей разъяснить ситуацию. «Почему никто её не контролирует?» – вопрошают сельчане в группе «Бичура-инфо. 24/7».