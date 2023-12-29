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В Забайкалье торговые сети подписали «яичный» меморандум

В Забайкалье торговые сети подписали «яичный» меморандум
Общество,  Фото:pixabay.com
Стоимость яиц в крае будут сдерживать

Цена на куриные яйца выросла в четвёртом квартале 2023 года в большинстве регионов России. В Забайкальском крае стоимость этого продукта решили сдерживать с помощью меморандума. Он заключён между министерством экономического развития региона и торговыми сетями.

- Документ подписан 29 декабря. В меморандум добровольно вошли шесть участников. Это крупнейшие торговые сети региона. Меморандум будет действовать до 30 апреля 2024 года, - отметила и.о. министра экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Она подчеркнула, что создание меморандума было бы невозможно без заинтересованности и неравнодушия предпринимателей.

- Меморандум открыт для присоединения хозяйствующих субъектов, и мы надеемся, что и другие торговые сети к нему подключатся, - сказала Жаргалма Бадмажапова.

Меморандум о сдерживании цен на яйца устанавливает предельную надбавку на куриные яйца, выше которой предприниматели не повысят цену. Это 15%, сообщает министерство экономического развития Забайкальского края.

Забайкальский край яйца продукты питания торговля

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