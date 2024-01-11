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В Иркутской области действует меморандум о неповышении цен на яйца

В Иркутской области действует меморандум о неповышении цен на яйца
Общество,  Фото:pixabay.com
В настоящее время проводится мониторинг выполнения условий соглашения

В Иркутской области службой потребительского рынка и лицензирования региона проводится мониторинг выполнения условий меморандума о неповышении цен на яйцо куриное местного производства 1 и 2 категорий. Напомним, что меморандум был заключён 29 декабря прошлого года между правительством области, местными производители куриных яиц и крупнейшими региональными торговыми сетями. Это более 800 торговых объектов по области, включая фирменную торговлю данных производителей.

Согласно меморандуму, производители добровольно обязуются не повышать отпускные цены на яйца куриные 1 и 2 категорий, а организации торговли – устанавливать торговую надбавку на яйцо куриное не более 15%. Меморандум является соглашением, предусматривающим выполнение сторонами добровольно взятых на себя обязательств по стабилизации цен на указанный товар, срок его действия – до 31 марта 2024 года.

- Мониторинг показал, что в торговых объектах организаций, подписавших меморандум, соблюдаются условия о неповышении цен. Правительством региона во взаимодействии с муниципалитетами продолжается работа по присоединению к меморандуму других торговых организаций области, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

В настоящее время крупнейшие федеральные торговые сети выразили готовность поддержать условия меморандума, согласно которым организации торговли добровольно обязуются не превышать максимальную торговую надбавку на яйцо куриное местного производства 1 и 2 категорий.

Иркутская область яйца

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