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В Бурятии пропал мужчина, уехавший на пилораму

В Бурятии пропал мужчина, уехавший на пилораму
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
Пропавший ушёл из дома 29 июня

Сотрудники полиции разыскивают 32-летнего жителя Улан-Удэ Леонида Чернявского, который 29 июня ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По словам сожительницы, мужчина планировал поехать на работу на пилораму, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, на вид 30-35 лет, рост около 180 см, волосы темно-русые, глаза светлые.

Был одет: футболка чёрного цвета с гербом Российской Федерации, спортивные брюки темно-синие, кроссовки черные.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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