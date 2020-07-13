В Бурятии пропал мужчина, уехавший на пилораму

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Пропавший ушёл из дома 29 июня



Сотрудники полиции разыскивают 32-летнего жителя Улан-Удэ Леонида Чернявского, который 29 июня ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По словам сожительницы, мужчина планировал поехать на работу на пилораму, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, на вид 30-35 лет, рост около 180 см, волосы темно-русые, глаза светлые.



Был одет: футболка чёрного цвета с гербом Российской Федерации, спортивные брюки темно-синие, кроссовки черные.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11 или 102 (112).

