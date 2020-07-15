Пропавшего нашли благодаря бдительному гражданину
Сотрудники полиции нашли ранее пропавшего без вести 32-летнего жителя Улан-Удэ Леонида Ч. С ним всё в порядке. Мужчину нашли по информации от бдительных граждан, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня мужчина ушёл из дома. По словам сожительницы, он планировал поехать на работу на пилораму.
На связь с полицейскими после того, как появилась ориентировка на пропавшего, вышел бдительный мужчина. Он рассказал, что отдыхал с семьей в селе Турка Прибайкальского района, где видел похожего на пропавшего гражданина. По его словам, тот отдыхал в соседней компании и рассказывал что-то про работу на пилораме.
Участковый уполномоченный полиции проверил расположенные вблизи указанной местности пилорамы. На одной из них и был обнаружен пропавший.
Пропавшего улан-удэнца нашли работающим на Байкале
Происшествия, Фото:
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