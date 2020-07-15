 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июля

14 Июля

Популярное

Пропавшего улан-удэнца нашли работающим на Байкале

Пропавшего улан-удэнца нашли работающим на Байкале
Происшествия,  Фото:полиция
Пропавшего нашли благодаря бдительному гражданину

Сотрудники полиции нашли ранее пропавшего без вести 32-летнего жителя Улан-Удэ Леонида Ч. С ним всё в порядке. Мужчину нашли по информации от бдительных граждан, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня мужчина ушёл из дома. По словам сожительницы, он планировал поехать на работу на пилораму. 

На связь с полицейскими после того, как появилась ориентировка на пропавшего, вышел бдительный мужчина. Он рассказал, что отдыхал с семьей в селе Турка Прибайкальского района, где видел похожего на пропавшего гражданина. По его словам, тот отдыхал в соседней компании и рассказывал что-то про работу на пилораме.

Участковый уполномоченный полиции проверил расположенные вблизи указанной местности пилорамы. На одной из них и был обнаружен пропавший.
пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец доверил новой подруге портмоне и лишился 16 тысяч
Улан-удэнец доверил новой подруге портмоне и лишился 16 тысяч
Происшествия, 15.07.2020
Сильно пьяный мужчина отдал кошелёк малознакомой подруге для сохранности
В Бурятии ищут утонувшую пятилетнюю девочку
В Бурятии ищут утонувшую пятилетнюю девочку
Происшествия, 15.07.2020
Погибшую девочку, вероятно, унесло течением из Забайкальского края
В Бурятии дотла сгорела пилорама
В Бурятии дотла сгорела пилорама
Происшествия, 15.07.2020
Пожар обнаружили слишком поздно
Пропавшего улан-удэнца нашли работающим на Байкале
Пропавшего улан-удэнца нашли работающим на Байкале
Происшествия, 15.07.2020
Пропавшего нашли благодаря бдительному гражданину
Жителя Тайшета будут судить за убийство 15-летней давности
Жителя Тайшета будут судить за убийство 15-летней давности
Происшествия, 15.07.2020
В 2005 году мужчина зарезал супругу и сбросил тело в реку
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 15.07.2020
Подземный толчок зафиксирован на севере республики
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 41 человека
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 41 человека
Происшествия, 15.07.2020
Число случаев заражения COVID-19 перевалило за 3,5 тысячи
В Бурятии умерли ещё двое больных коронавирусом
В Бурятии умерли ещё двое больных коронавирусом
Происшествия, 15.07.2020
Сразу две смерти зафиксированы 14 июля
В Бурятии подросток скончался от удара током
В Бурятии подросток скончался от удара током
Происшествия, 15.07.2020
15-летний парень красил стены дома и соприкоснулся с проводкой
В Бурятии утонули два рыбака
В Бурятии утонули два рыбака
Происшествия, 15.07.2020
Перевернулась лодка с пятью забайкальцами
В Улан-Удэ в ДТП автомобиль встал на бок
В Улан-Удэ в ДТП автомобиль встал на бок
Происшествия, 15.07.2020
Авария произошла в 105 квартале
Улан-удэнцы угнали автомобиль с помощью троса
Улан-удэнцы угнали автомобиль с помощью троса
Происшествия, 15.07.2020
Украденный автомобиль нашли благодаря пользователям соцсетей  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^