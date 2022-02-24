Ситуация немало рассмешила жителей Бурятии
Паблик «Весь Улан-Удэ» опубликовал видео, где показано, как кликнув на раздел «Документы отдела лицензирования и государственной аккредитации» на официальном сайте минобрнауки Бурятии, пользователь автоматически переходит на сайт, торгующим поддельными дипломами с госзнаком.
На стороннем ресурсе предлагают приобрести дипломы московских вузов - бакалавра, магистра с пошаговой инструкцией – от заполнения заявки до контактов менеджера, консультирующего по вопросам заказа и доставки.
- Премию на лучший комментарий считаем открытой. На сайте министерства образования Бурятии можно купить диплом о высшем образовании! Мы проверили – реально можно, – сообщает паблик «Весь Улан-Удэ» в описании к своему посту.
Подписчики паблика среагировали на призыв:
- «А что, так можно было?», «Зачем я учился пять лет?», «За деньги можно всё купить», «Решили маркетплейс новый сделать», «Кто-то уволился и решил пошутить?», «А возврат можно будет оформить?» - прокомментировали они новость.
В свою очередь, в минобразования Бурятии прокомментировали это так:
- Информация о возможности приобретения диплома является следствием технической ошибки на официальном сайте. На данный момент системный администратор провёл работу по устранению неполадок, – пояснили в ведомстве.
В настоящее время указанная ссылка на сайте минобрнауки Бурятии уже не доступна.
На сайте минобрнауки Бурятии «всплыли» поддельные дипломы
Власть, Фото:
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