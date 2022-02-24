На сайте минобрнауки Бурятии «всплыли» поддельные дипломы

Ситуация немало рассмешила жителей Бурятии



Паблик «Весь Улан-Удэ» опубликовал видео, где показано, как кликнув на раздел «Документы отдела лицензирования и государственной аккредитации» на официальном сайте минобрнауки Бурятии, пользователь автоматически переходит на сайт, торгующим поддельными дипломами с госзнаком.



На стороннем ресурсе предлагают приобрести дипломы московских вузов - бакалавра, магистра с пошаговой инструкцией – от заполнения заявки до контактов менеджера, консультирующего по вопросам заказа и доставки.



- Премию на лучший комментарий считаем открытой. На сайте министерства образования Бурятии можно купить диплом о высшем образовании! Мы проверили – реально можно, – сообщает паблик «Весь Улан-Удэ» в описании к своему посту.



Подписчики паблика среагировали на призыв:



- «А что, так можно было?», «Зачем я учился пять лет?», «За деньги можно всё купить», «Решили маркетплейс новый сделать», «Кто-то уволился и решил пошутить?», «А возврат можно будет оформить?» - прокомментировали они новость.



В свою очередь, в минобразования Бурятии прокомментировали это так:



- Информация о возможности приобретения диплома является следствием технической ошибки на официальном сайте. На данный момент системный администратор провёл работу по устранению неполадок, – пояснили в ведомстве.



В настоящее время указанная ссылка на сайте минобрнауки Бурятии уже не доступна.



