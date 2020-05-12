Глава Бурятии попросил Путина не взыскивать долги с граждан полгода

«Хуже банкам не станет», - сказал Алексей Цыденов
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне президент Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам в связи с коронавирусом. В том числе он сообщил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в связи. Так, единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от трёх до 16 лет.
Также на открытом совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке по видеосвязи выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он задал вопрос президенту после его обращения к россиянам. Глава Бурятии поблагодарил Владимира Путина за беспрецедентные меры поддержки и попросил рассмотреть «один очень важный вопрос».
- У нас много граждан имеют исполнительное производство по линии исполнения судебных приставов за просроченные кредиты прошлого года. Можно посмотреть возможность переноса исполнительных производств также на полгода, поскольку банки эти кредиты показали уже как просроченные, все нормативы Центрального банка уже учтены на ухудшение, хуже банкам уже не станет, - с этих слов начал своё обращение Алексей Цыденов.
По его словам, в Бурятии, на 1 января, 96 тысяч исполнительных производств. Каждый пятый гражданин работоспособного возраста имеет просроченный кредит – «они небольшие, бытовые: холодильник, телевизор и так далее», пояснил Цыденов.
- Выплаты по линии службы занятости подпадают под списание: детские не попадают, а по безработице – они попадают под списание и наложены аресты на счета людей. Просьба посмотреть, спасибо, - заключил Алексей Цыденов.
Владимир Путин ответил ему, что вопрос будет рассмотрен.
- Хорошо, посмотрим. Мы говорим о проблемах, которые возникли в связи с коронавирусом, а не в связи с нарушением финансовой дисциплины. Но в целом я прекрасно понимаю, о чём вы говорите. Конечно, людям нужно помочь, поддержать. Спасибо, что этот вопрос поставили, - ответил ему президент России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с введёнными ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса в стране были введены нерабочие дни с 28 марта по 12 мая. Регионы могут сами решать вопрос ограничительных мер. В Бурятии режим самоизоляции продлили до 31 мая, однако некоторым видам предприятий разрешено работать с условием соблюдения санитарных мер безопасности.
На сегодня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 687.
Глава Бурятии попросил Путина не взыскивать долги с граждан полгода
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