На окраине Улан-Удэ разрастается «злобно-шлаковая» куча

Представители регионального отделения Народного фронта ещё в ноябре 2022-го обратили внимание на опасную ситуацию в микрорайоне Восточный. Несколько лет назад власти Улан-Удэ сдали в аренду пустырь, куда начали свозить золу с котельных энергетики.
По сути, совсем рядом с жилыми домами (недалеко от этого места есть несколько ДНТ) образовалась опасная свалка с горячим шлаком. По документам же там ведётся рекультивация земель бывшего кирпичного завода.
«Фронтовики» заявили: люди задыхаются от едкого дыма и зольной пыли, которую несёт прямо к домам. А ещё они боятся малейшего порыва ветра, который может спровоцировать пожар. Зола настолько горячая, что плавятся даже шины грузовиков. Всем этим дышат дети.
Ситуацию тогда взяли под контроль, но спустя полгода, к концу мая, ничего так и не изменилось. Куча, которую местные в итоге окрестили «злобно-шлаковой», лишь разрастается. Жителей ДНТ всё так же пугает соседство с опасным объектом. Неостуженный тлеющий золошлак сваливают на пустыне вперемешку с бытовым мусором, ведь многие думают, что это обычная свалка.
Общественники обратились в прокуратуру. Там после проверки нашли ряд нарушений. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы и подтвердили превышение концентрации вредных веществ в почве. Несмотря на судебный запрет, шлак продолжают везти на то самое место.
- По документам там рекультивируют земли бывшего кирпичного завода, но мы считаем, что отходы просто выгружают отходы на участок, а рекультивации нет, – сообщили 13 декабря в реготделении Народного фронта.
Ранее прокуратура подала в суд иск о возмещении экологического вреда. Энергетиков обязали выплатить два с половиной миллиона рублей.
- Но местные жители продолжают присылать нам видеодоказательства, что это решение не исполняется, – подчеркнули активисты и призвали прокуратуру вновь подключиться к ситуации. – Объект нужно закрыть и рекультивировать.