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На окраине Улан-Удэ разрастается «злобно-шлаковая» куча

На окраине Улан-Удэ разрастается «злобно-шлаковая» куча
Общество, 
Разобраться с ней не могут уже больше года

Представители регионального отделения Народного фронта ещё в ноябре 2022-го обратили внимание на опасную ситуацию в микрорайоне Восточный. Несколько лет назад власти Улан-Удэ сдали в аренду пустырь, куда начали свозить золу с котельных энергетики.

По сути, совсем рядом с жилыми домами (недалеко от этого места есть несколько ДНТ) образовалась опасная свалка с горячим шлаком. По документам же там ведётся рекультивация земель бывшего кирпичного завода.

«Фронтовики» заявили: люди задыхаются от едкого дыма и зольной пыли, которую несёт прямо к домам. А ещё они боятся малейшего порыва ветра, который может спровоцировать пожар. Зола настолько горячая, что плавятся даже шины грузовиков. Всем этим дышат дети.

Ситуацию тогда взяли под контроль, но спустя полгода, к концу мая, ничего так и не изменилось. Куча, которую местные в итоге окрестили «злобно-шлаковой», лишь разрастается. Жителей ДНТ всё так же пугает соседство с опасным объектом. Неостуженный тлеющий золошлак сваливают на пустыне вперемешку с бытовым мусором, ведь многие думают, что это обычная свалка.

Общественники обратились в прокуратуру. Там после проверки нашли ряд нарушений. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы и подтвердили превышение концентрации вредных веществ в почве. Несмотря на судебный запрет, шлак продолжают везти на то самое место.

- По документам там рекультивируют земли бывшего кирпичного завода, но мы считаем, что отходы просто выгружают отходы на участок, а рекультивации нет, – сообщили 13 декабря в реготделении Народного фронта.

Ранее прокуратура подала в суд иск о возмещении экологического вреда. Энергетиков обязали выплатить два с половиной миллиона рублей.

- Но местные жители продолжают присылать нам видеодоказательства, что это решение не исполняется, – подчеркнули активисты и призвали прокуратуру вновь подключиться к ситуации. – Объект нужно закрыть и рекультивировать.
экология прокуратура суд ОНФ

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