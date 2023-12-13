В Бурятии выбрали лауреатов фортепианного конкурса

Участие приняли учащиеся детских школ искусств и студенты ссузов
В Улан-Удэ 9 декабря состоялся седьмой республиканский конкурс обязательного фортепиано имени Веры Обыденной. Творческое состязание проходит один раз в два года.
Конкурс прошёл среди учащихся детских школ искусств Бурятии и Улан-Удэ, а также студентов средних специальных учебных заведений. Участники конкурса представили на суд жюри произведения русских, бурятских и зарубежных композиторов. Выступления прошли в пяти возрастных категориях.
В конкурсе приняли участие сорок три учащихся детских школ искусств Улан-Удэ, а также Хоринской, Кыренской, Усть-Баргузинской и Баргузинской ДШИ. В том числе двадцать три учащихся из колледжа искусств имени Чайковского.
По информации колледжа, лауреатами и дипломантами конкурса стали:
Первая возрастная категория «1-3 классы ДШИ»
Лауреат I степени - Сати Н., 3 класс ДШИ №4 им. Ю.Ирдынеева, преп. Суранова К.Г.;
Лауреат II степени - Егор А., Хоринская ДШИ, преп. Болотова Марина Сергеевна;
Лауреат III степени - Николай Д., Усть-Баргузинская ДШИ, преп. Котелещенко Людмила Ильинична;
Лауреат III степени - Нарана Д., ДШИ им. Б. Ямпилова, преп. Вишнякова Анастасия Радиковна;
Дипломанты IV степени: Даба Б., ДШИ №4 им. Ю. Ирдынеева, преп. Бурлакова Л.А., и Ксения М., ДШИ №11, преп. Гунгаева Татьяна Владимировна;
Дипломанты V степени: Сарюна Ц., ДШИ №3 им. С.В. Семыкина, преп. Баранова Людмила Александровна, Артём Я., ДШИ №3 им. Семыкина, преп. Баранова Людмила Александровна, Мария С., ДШИ №3 им. С.В. Семыкина, преп. Баранова Людмила Александровна.
Вторая возрастная категория «4-6 классы ДШИ»
Лауреат I степени - Анна К., ДШИ №3 им. Семыкина, преп. Бронникова Татьяна Александровна;
Лауреат II степени - Анастасия Ч., Усть-Баргузинская ДШИ, преп. Котелещенко Людмила Ильинична;
Лауреаты III степени: Нарана Ш., ДШИ №8, преп. Кузнецова Любовь Монгушевна, и Алина Б., ДШИ №4 им.Ю.Ирдынеева, преп. Бурлакова Л.А.;
Дипломанты IV степени: Аюша Д., ДШИ №4 им. Ю. Ирдынеева, преп. Бурлакова Л.А., и Надежда И., Кыренская ДШИ, преп. Балтахинова Зоя Федоровна;
Дипломанты V степени: Ульяна С., ДШИ №1 им. Л. Линховоина, преп. Красикова Виктория Михайловна, и Ольга И., ДШИ №8, преп. Кузнецова Любовь Монгушевна.
Третья возрастная категория «7-8 классы ДШИ»
Лауреат II степени - Иван С., ДШИ №3 им. С.В. Семыкина, преп. Баранова Людмила Александровна;
Дипломанты IV степени: Яна К. и Ярослав Э., ДШИ №4 им. Ю. Ирдынеева, преп. Антипинская Наталья Николаевна.
Четвёртая возрастная категория «1-2 курсы колледжа искусств им. П.И. Чайковского»
Лауреат I степени – Елена П., преп. Алексеева Е.А.;
Лауреат III степени - Павел О., преп. Алексеева Е.А.;
Дипломант IV степени - Ирина Д., преп. Подзорова А.И.;
Дипломант V степени - Дарима Т., преп. Акулинина Н.А.
Пятая возрастная категория «3-4 курсы колледжа искусств им. П.И. Чайковского»
Лауреат I степени - Лев Л., преп. Алексеева Е.А.;
Лауреат II степени - Виталия Л., преп. Асеева М.О.;
Лауреаты III степени: Любовь Б. и Арюна Л., преп. Обунеева В.П.;
Дипломанты IV степени: Ксения И. и Роман М., преп. Алексеева Е.А., а также Динара З., преп. Асеева М.О.;
Дипломанты V степени: Батор Б., Тимур Д., Бадма Н., преп. Шишкина Т.И.
В Бурятии выбрали лауреатов фортепианного конкурса
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