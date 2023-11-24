В Бурятии служебные собаки колонии получили «зачёт»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

От пёсиков не удастся скрыться, или утаить «запрещёнку»



В исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии прошли контрольно-проверочные занятия со специалистами-кинологами за ноябрь.



- При проведении занятий на кинодроме отработаны упражнения по выборке человека и вещи, преодоление полосы препятствий, а также обыск транспорта с закладкой имитатора наркотического вещества. Специальные, патрульно-розыскные и розыскные собаки учреждения справились с поставленной задачей, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



По словам руководства колонии, сотрудники кинологической группы показывают высокие показатели натренированности служебных собак. Животные смогут разыскать и задержать преступника, в том числе вооружённого, или людей, сбежавших из колонии или при конвоировании. Также собачки с лёгкостью обнаружат запрещённые предметы в посылках для осуждённых.



