От пёсиков не удастся скрыться, или утаить «запрещёнку»
В исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии прошли контрольно-проверочные занятия со специалистами-кинологами за ноябрь.
- При проведении занятий на кинодроме отработаны упражнения по выборке человека и вещи, преодоление полосы препятствий, а также обыск транспорта с закладкой имитатора наркотического вещества. Специальные, патрульно-розыскные и розыскные собаки учреждения справились с поставленной задачей, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
По словам руководства колонии, сотрудники кинологической группы показывают высокие показатели натренированности служебных собак. Животные смогут разыскать и задержать преступника, в том числе вооружённого, или людей, сбежавших из колонии или при конвоировании. Также собачки с лёгкостью обнаружат запрещённые предметы в посылках для осуждённых.
В Бурятии служебные собаки колонии получили «зачёт»
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