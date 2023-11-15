Улан-удэнцы пожаловались в прокуратуру на частое отключение света

Нагрузка возрастает из-за использования электрокотлов



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по жалобам жителей посёлка Восточный о регулярном отключении электроэнергии в жилых домах зимой.



- Установлено, что в связи с увеличением энергопотребления в результате использования гражданами электрокотлов возрастает силовая нагрузка на электрические подстанции. В результате возникали перегрузки и сбои в работе сети, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс представление руководителю электросетевой компании. После этого ресурсоснабжающее предприятие построило и ввело в эксплуатацию дополнительные объекты электросетевого хозяйства.

