Улан-удэнцы пожаловались в прокуратуру на частое отключение света

Нагрузка возрастает из-за использования электрокотлов
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по жалобам жителей посёлка Восточный о регулярном отключении электроэнергии в жилых домах зимой.
- Установлено, что в связи с увеличением энергопотребления в результате использования гражданами электрокотлов возрастает силовая нагрузка на электрические подстанции. В результате возникали перегрузки и сбои в работе сети, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс представление руководителю электросетевой компании. После этого ресурсоснабжающее предприятие построило и ввело в эксплуатацию дополнительные объекты электросетевого хозяйства.
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