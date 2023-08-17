Срок пребывания по электронной визе увеличен в три раза – до 90 дней
С 15 августа российские туристы смогут находиться на курортах Вьетнама до 45 дней без получения визы. Нововведение увеличивает существующий безвизовый срок в три раза, прежний срок был 15 дней. Соответствующее постановление издало правительство страны, сообщает портал «Турдом».
Отсчёт пребывания начинается с даты въезда, независимо от типа паспорта и цели посещения.
Также с завтрашнего дня увеличен срок пребывания во Вьетнаме по электронной визе EV с 30 до 90 дней. Есть возможность оформления многократного въезда. Иностранцы могут попасть в страну по электронным визам через 13 аэропортов. Среди них – Камрань, через который россияне обычно прилетают на курорты Нячанга, а также Фукуок, Ханой и Хошимин. Для туристов также открыты 16 наземных и 13 морских пограничных пунктов.
Россияне смогут отдыхать во Вьетнаме без визы 45 дней
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