Мероприятие состоится в эту субботу
8 июля в Улан-Удэ состоится праздничная концертная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности. Она пройдёт в парке культуры и отдыха «Юбилейный».
Мероприятие стартует в 18:00. В программе: выступление муниципального духового оркестра, популярных звёзд бурятской эстрады и группы «Своим ходом».
На протяжении всего вечера любой желающий может написать на листочке ромашки – символе любви – своё желание. Об этом сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
В парке Улан-Удэ отпразднуют День семьи
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