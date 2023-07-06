В парке Улан-Удэ отпразднуют День семьи

Мероприятие состоится в эту субботу



8 июля в Улан-Удэ состоится праздничная концертная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности. Она пройдёт в парке культуры и отдыха «Юбилейный».



Мероприятие стартует в 18:00. В программе: выступление муниципального духового оркестра, популярных звёзд бурятской эстрады и группы «Своим ходом».



На протяжении всего вечера любой желающий может написать на листочке ромашки – символе любви – своё желание. Об этом сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 0+.

