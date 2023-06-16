Юные футболисты сразятся на турнире в Улан-Удэ

В соревнованиях будут участвовать 26 команд из Бурятии и Иркутской области



На двух спортивных площадках в Улан-Удэ - Центральном стадионе и стадионе БГУ «Спартак» 19 и 20 июня пройдет турнир по футболу среди детских команд. Турнир будет посвящён 100-летию прокуратуры Бурятии, сообщили в минспорта.



За кубок поборются 26 команд из Бурятии и Иркутской области и в двух возрастных категориях: 2012-2013 и 2014-2015 годов.



Помимо главной награды, учреждены специальные призы лучшим игрокам в пяти номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир».



Горожан приглашают прийти поддержать юных футболистов на трибунах.





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