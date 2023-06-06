На «России-1» рассказали, с чем Бурятия пойдёт в своё новое столетие

В программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» вышел 10-минутный сюжет о праздновании 100-летия Республики Бурятия. Съёмочная группа побывала на грандиозном праздновании на Центральном стадионе, где выступили более двух тысяч артистов.
- 100 лет – лишь небольшой отрезок времени от эпохи гуннов до сегодняшних дней. И всё это история великого края, объединившего эпохи, народы и культуры, - сказал корреспондент Дмитрий Кайстро.
Часть выпуска была посвящена боевому духу жителей Бурятии. Директор республиканского госархива Бутит Жалсанова показала заметку газеты времён первой Отечественной войны (1812 год), рассказывающую о боевом характере бурят.
- Буряты, узнав о сожжении Москвы, поднялись все. И хотели было войной идти на французов. Начальство с трудом уговорило их, что с Францией уже заключен мир, - процитировал заметку Дмитрий Кайстро.
- Вот такие были воинственные буряты. Если на Россию нападали, они всегда стояли на страже, они всегда были на защите своей родины - добавила Бутит Жалсанова.
Поздравил жителей Бурятии командир штурмового батальона ДНР Вячеслав Губин, который приехал в республику на празднование векового юбилея.
Во второй части сюжета рассказали про всеми любимое озеро Байкал, его эндемиках и о рыбзаводе, который занимается воспроизводством и выпуском в озеро различных видов рыб.
- Живое серебро озёр. Омуль - одновременно один из символов бурятской земли и байкальской воды. А вот мало ко из рыбаков задумывается над тем, хвастаясь своими трофеями, что путь этой удивительной царь-рыбы в дикой природе начинается из человеческих рук, - отметил Дмитрий Кайстро и выпустил в водоём мальков.
Глав Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что республика развивается и «может смело двигаться в новое столетие».
- Республика встала на уверенную траекторию роста как по экономическим показателям, так и по социальному развитию. У нас при поддержке президента в рамках национальных проектов строят большое количество социальных объектов: школы, детские сады. Помимо социального развития, и рост экономических показателей. В последние годы идёт рост промышленного производства, рост валового регионального продукта, мы одни из лидеров по темпам инвестиций в основной капитал. Нам есть, с чем идти в наше новое столетие, - сказал Алексей Цыденов.
Затем зрителям кратко рассказали про Улан-Удэнский авиазавод, «Улан-Удэстальмост», Приборостроительный завод, строящийся терминал аэропорта «Байкал» и Северо-Байкальский тоннель, который возводили 25 лет.
Затем гостей из Москвы напоили традиционным чаем с молоком, накормили наваристым шулэном и вскользь рассказали о скотоводстве, которым живут в районах Бурятии.
- Познать истоки великой культуры сюда приезжают со всех концов планеты: изумрудную тайгу, снеговые шапки гор, бескрайние степи, национальную борьбу, лошадиные скачки, стрельбу из лука и чай из багульника саган-дайля, - отмечается в сюжете.
Говоря о Бурятии, нельзя обойти стороной её религиозную составляющую. В выпуске упомянули Иволгинский дацан, шаманизм, а также рассказали о семейских, которые заботливо берегут свою историю и культуру.
- И в этом вся Бурятия. Край сильных и мужественных людей, которые продолжают давать ответ на один из, возможно, главных вопросов человеческого бытия – ответ на вопрос «С чего начинается родина?» - этими словами завершился сюжет под «танец орла» участника соревнований по национальной борьбе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее о Бурятии рассказывали в сюжетах Первого канала и НТВ.