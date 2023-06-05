Первый канал выпустил сюжет о столетии Республики Бурятия







Затем московские гости вместе с другими туристами побывали в Иволгинском дацане. Туристы рассказали, что давно хотели познакомиться с буддизмом и культурой Бурятии. «Республика потрясающая», - поделилась туристка из Санкт-Петербурга.



«Гостеприимная, аутентичная и яркая Бурятия отмечает столетний юбилей. Век назад после объединения нескольких регионов образовалась Бурят-Монгольская АССР», - говорится в сюжете.



- Бурятия была таким плацдармом для освоения Дальнего Востока. Именно здесь шла торговля, новые контакты с Монголией, Китаем, - отметил заместитель руководителя администрации и правительства Бурятии по развитию гражданского общества Михаил Харитонов.



Российский товарооборот со странами вырос, например, на градообразующем предприятии Улан-Удэ, где ремонтируют электровозы. ЛВРЗ стал получать больше заказов, подчеркнули в сюжете.



Бурятию назвали примером стремительного развития. За последние несколько лет здесь кардинально обновилась социальная инфраструктура – новые школы, детсады, больницы, спортивные центры.



- Отремонтировано почти около ста мостов и две тысячи километров дорог. В том числе и те, что ведут к самому глубокому озеру на планете – Байкалу. Местные жители называют его священным морем, - добавил Геннадий Картелев.



Также съёмочная группа побывала на плато Тапхар и полюбовалась невероятными видами, которые открываются на Иволгинскую долину.



Завершился сюжет кадрами со празднования векового юбилея республики на Центральном стадионе. Здесь для зрителей выступали 2,5 тысячи артистов. Местные жители столичным гостям показались радушными, гостеприимными, улыбчивыми.



- Бурятия отмечает юбилей широко! – подчеркнули в сюжете Первого канала.





Первый канал выпустил четырёхминутный сюжет, посвящённый столетию Республики Бурятия. Его показали в новостном выпуске. Корреспондента Геннадия Картелева встретили по бурятским обычаям, провели ритуал очищения огнём, а затем накормили буузами, которые молодой человек сам приготовил с помощью опытных хозяюшек.- Ммм, очень вкусно! – поделился впечатлениями корреспондент Первого канала.