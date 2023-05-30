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На НТВ вышел сюжет о 100-летнем юбилее Республики Бурятия

На НТВ вышел сюжет о 100-летнем юбилее Республики Бурятия
Общество,  Фото:screenshots
Рассказ о республике уместился в четыре с половиной минуты

На федеральном телеканале НТВ вышел сюжет к столетию Республики Бурятия. В небольшом ролике рассказали о бурятском гостеприимстве, о буддизме, о национальной кухне, красотах региона и туризме.

- Сто лет назад на карте СССР появилась Бурят-Монгольская Советская Республика. В эти дни таинственная земля, где современное соседствует с наследием предков, с удовольствием встречает гостей на праздничные гуляния древними песнями и блюдами, - с этих слов начинается сюжет.

Первым делом рассказали о радушии местных жителей. Гостей из Москвы встретила семья, в которой воспитывается семеро детей. Журналистам исполнили национальные песни и накормили сочными буузами.

«В правильных буузах ровно 33 защипа — как складок в одеянии тибетских лам», - после этих слов в сюжете показали Иволгинский дацан – центр российского буддизма.



- То, что для туристов экзотика, для местных — неотъемлемая часть повседневной жизни. На хурал — молебен или службу — приезжают и жители республики, буддистами себя не считающие, а в университете, где обучают будущих лам, — студенты и преподаватели со всей страны, - объяснил корреспондент.

После съёмочная группа побывала в театре оперы и балета прошла премьера спектакля под названием «Земля веры» (12+). Солист театра Эльдар Ванданов рассказал съёмочной группе о спектакле, пока ему наносили грим. В основе постановки — бурятские мифы, а главные герои — души влюблённых. Они путешествуют во времени и с каждым перерождением открывают друг друга по-новому, побеждая все невзгоды благодаря силе любви и родной земли.



Затем плавно подошли к главной достопримечательности республики – озеру Байкал, которое в Бурятии часто называют морем.

- В последние годы это ещё и море возможностей для развития туризма. Ведь даже в России «восьмое чудо света» знают в основном с иркутской стороны. Хотя ровно две трети байкальского побережья — именно Бурятия, - отметили на НТВ.

Глава республики Алексей Цыденов поделился, что в регионе взялись за развитие туризма - увеличивается турпоток и растёт число авианаправлений.

- У нас сейчас 15 направлений регулярного авиасообщения, и это ключевое для турпотока. И сейчас зашли крупные инвесторы по строительству гостиничного фонда, мест размещения. Поскольку у нас всё-таки такое ограничение было – нам некуда везти, - рассказал Алексей Цыденов.

За пять лет пассажиропоток вырос почти в два с половиной раза, в республике строятся новые отели и гостевые дома. Но это не конкуренция с соседней Иркутской областью, при бережном отношении Байкала хватит на всех. На любовь он отвечает только взаимностью, отметили в сюжете.

- Бурятия - это не только Байкал. какими бы природными богатствами регион не обладал, главный его капитал – это, всё-таки, люди, которые здесь живут и работают, - подытожили в сюжете НТВ.


НТВ юбилей

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