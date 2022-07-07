Свалка на улице Тобольская образуется уже второй раз
Улан-удэнцы просят убрать несанкционированную свалку на улице Тобольская. За помощью они обратились в ОНФ. Общественники, в свою очередь, организовали встречу жителей с администрацией Октябрьского района и комбинатом по благоустройству.
- В 2019 году эту свалку мы уже ликвидировали. Вывезли несколько машин мусора. После пандемии мы попросили администрацию Октябрьского района разобрать выброшенный туалет. Они разобрали верхнюю часть фундамента, за что им огромное спасибо. Но жители соседних домов продолжают выкидывать сюда свой мусор, где снова образовалась свалка. Мы просим, чтобы комбинат по благоустройству вывезли эту свалку, - рассказала представитель ТОСа «Любимый дворик» Александра.
Жители надеются, что если на этом месте будет чисто, никто больше мусорить тут не будет.
В свою очередь, представители комбината по благоустройству обещали в скором времени ликвидировать свалку. Однако замруководителя администрации Октябрьского района Александр Галданов подчеркнул, что необходимо провести профилактическую беседу с жильцами близлежащих домов.
Свалку обещают ликвидировать в течение недели.
- Мы эту проблему постараемся решить в течение недели. С жильцами необходимо проводить беседы, чтобы не мусорили тут в дальнейшем. Будем устраивать рейды и штрафовать нарушителей, - рассказал Александр Галданов.
В Улан-Удэ на месте убранной свалки выросла новая
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбилей отметила участница трудового фронта из Заиграевского района
Гидролог рассказала о прогнозах на весенне-летний паводок в регионе
Всего в проекте будет 41 город-участник.
Поздравления принимала Долгор Гылыкова
Наградила журналистов министр Соёлма Дагаева
Свалка на улице Тобольская образуется уже второй раз
Новая стоимость стала действовать с 1 июля
В столице Бурятии вручили медали «За особые успехи в учении»
Силы уже практически оставили альпинистов из Ирана
Район получил на борьбу с травостоем 3,9 млн
Зафиксирован пятикратный рост инфицированных клещей
«В бою было уничтожено два вражеских бронетранспортера и до 25 человек личного состава», - сообщает Минобороны
Работы прошли в Кяхтинском районе
На новом авиарейсе есть субсидированные билеты
Рабочие вывезли два «КамАЗа» мусора и песка