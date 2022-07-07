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В Улан-Удэ на месте убранной свалки выросла новая

В Улан-Удэ на месте убранной свалки выросла новая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Свалка на улице Тобольская образуется уже второй раз

Улан-удэнцы просят убрать несанкционированную свалку на улице Тобольская. За помощью они обратились в ОНФ. Общественники, в свою очередь, организовали встречу жителей с администрацией Октябрьского района и комбинатом по благоустройству.

- В 2019 году эту свалку мы уже ликвидировали. Вывезли несколько машин мусора. После пандемии мы попросили администрацию Октябрьского района разобрать выброшенный туалет. Они разобрали верхнюю часть фундамента, за что им огромное спасибо. Но жители соседних домов продолжают выкидывать сюда свой мусор, где снова образовалась свалка. Мы просим, чтобы комбинат по благоустройству вывезли эту свалку, - рассказала представитель ТОСа «Любимый дворик» Александра.

Жители надеются, что если на этом месте будет чисто, никто больше мусорить тут не будет.

В свою очередь, представители комбината по благоустройству обещали в скором времени ликвидировать свалку. Однако замруководителя администрации Октябрьского района Александр Галданов подчеркнул, что необходимо провести профилактическую беседу с жильцами близлежащих домов.

Свалку обещают ликвидировать в течение недели.

- Мы эту проблему постараемся решить в течение недели. С жильцами необходимо проводить беседы, чтобы не мусорили тут в дальнейшем. Будем устраивать рейды и штрафовать нарушителей, - рассказал Александр Галданов.


свалка мусор

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