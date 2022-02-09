Однако некоторые жители сочли это «стукачеством»
В функционал портала «Госуслуги» планируется включить возможность сообщать властям о нарушениях правил дорожного движения.
Автомобильный сайт Дром поинтересовался у автолюбителей, готовы ли они жаловаться на нарушителей ПДД, если такая функция будет реализована на госуслугах. Больше половины жителей Бурятии (58%) положительно ответили на этот вопрос. Из них 35% автолюбителей согласны сообщать о нарушениях, если «их не будут дёргать лично».
Отказались «доносить» на других водителей 42% жителей Бурятии. При этом 34% считают это «стукачеством», а 8% ответили, что им просто лень.
В среднем по стране 67% россиян согласны заявить о нарушениях ПДД. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего автолюбителей, готовых бороться с безответственными водителями. В столицах практически 80% ответили, что пожалуются на нарушения ПДД. А меньше всего желающих помогать ГИБДД следить за порядком на дорогах в Забайкалье, Бурятии и Амурской области.
Жители Бурятии готовы жаловаться на нарушителей ПДД через госуслуги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Мужчины жестоко избили и изрезали знакомого во время застолья
Больным бесплатно не выдавали средства диагностики сахарного диабета
В деле разбиралась прокуратура
Туристов просят воздержаться от походов
Победители и призёры получат памятные медали, сувениры и полезные призы
Именинница награждена орденами и медалями за труд в период Великой Отечественной
Рыболовам также напомнили о суточной норме добычи
Иван Хуриганов представит два сборника своих сочинений
За шесть дней вывезли 396 «КамАЗов» снега
Заявки принимаются до 3 апреля
«Гаражная амнистия» стартовала осенью
В республике местами небольшой снег
Общество, 08.02.2022
Финальный тур и гала-концерт состоятся в Улан-Удэ в сентябре
Общество, 08.02.2022
Культурное событие проведут в конце мая