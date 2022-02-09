Жители Бурятии готовы жаловаться на нарушителей ПДД через госуслуги

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Однако некоторые жители сочли это «стукачеством»



В функционал портала «Госуслуги» планируется включить возможность сообщать властям о нарушениях правил дорожного движения.



Автомобильный сайт Дром поинтересовался у автолюбителей, готовы ли они жаловаться на нарушителей ПДД, если такая функция будет реализована на госуслугах. Больше половины жителей Бурятии (58%) положительно ответили на этот вопрос. Из них 35% автолюбителей согласны сообщать о нарушениях, если «их не будут дёргать лично».



Отказались «доносить» на других водителей 42% жителей Бурятии. При этом 34% считают это «стукачеством», а 8% ответили, что им просто лень.



В среднем по стране 67% россиян согласны заявить о нарушениях ПДД. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего автолюбителей, готовых бороться с безответственными водителями. В столицах практически 80% ответили, что пожалуются на нарушения ПДД. А меньше всего желающих помогать ГИБДД следить за порядком на дорогах в Забайкалье, Бурятии и Амурской области.





