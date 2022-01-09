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Ещё 117 человек заболели коронавирусом в Бурятии

Ещё 117 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки скончались четыре пациента с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 9 января, зарегистрировано 77554 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (35853) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 117 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 96 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 9 января, число контактных лиц – 5583 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 72275 человек, в том числе за сутки 116.

В стационарах получают лечение 877 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 712. В отделениях реанимации находятся 130 пациентов (из них старше 65 лет – 76), на ИВЛ – 62 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 41.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1254 коек: занято – 877, свободно – 377 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,9%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1912 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2490 человек, в том числе за сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет – 3 чел.).


коронавирус

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