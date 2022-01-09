За сутки скончались четыре пациента с COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 9 января, зарегистрировано 77554 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (35853) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 117 новых больных коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 96 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 9 января, число контактных лиц – 5583 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 72275 человек, в том числе за сутки 116.
В стационарах получают лечение 877 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 712. В отделениях реанимации находятся 130 пациентов (из них старше 65 лет – 76), на ИВЛ – 62 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 41.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1254 коек: занято – 877, свободно – 377 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,9%.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1912 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2490 человек, в том числе за сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет – 3 чел.).
Ещё 117 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По лестничному маршу были спасены 25 человек с помощью спасательных устройств, эвакуированы 75 жильцов
Специалисты работали всю ночь, чтобы устранить причины коммунальной аварии
Станция работала непрерывно 169 дней, начиная с 15 апреля
За сутки скончались четыре пациента с COVID-19
В Иволгинском дацане рассказали, когда будут проходить молебны и специальные ритуалы
Сейчас в приюте содержатся более 30 взрослых собак
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финала турнира
В соцсетях распространилась информация, что водитель автобуса агрессивно вёл себя по отношению к 10-летнему пассажиру
Свою вину в краже телефона горожанка признала
Эти танка написаны примерно в конце XIX - начале XX веков
Временами возможны порывы ветра
8 января состоялась литургия в Троицком храме
Носки передал лично Бурятский митрополит
Широко применялись новейшие средства связи и управления
Вечером будет закрыто движение от улицы Сахьяновой до Жердева⠀