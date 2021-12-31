Однако за прошедшие сутки от болезни скончалось шесть человек
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться. По данным управления Роспотребнадзора, на утро последнего дня уходящего года в республике ковид выявили у 159 человек. Накануне сообщалось о 161 больных, до этого было 169, 175, 181, 187, 191 и т.д.
Всего на 8:00 31 декабря в Бурятии зарегистрировано 76394 случаев заражения коронавирусом. Из них 46% (35279) приходится на жителей Улан-Удэ.
Из выявленных за прошедшие сутки больных –133 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Всего выздоровели от COVID-19 – 71008 человек, в том числе 195 за прошедшие сутки.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1358 коек: занято – 971, свободно – 387 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1985 человек.
В стационарах получают лечение 971 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 136 пациента, из них старше 65 лет – 100, на ИВЛ – 83 пациента, большинство из которых пенсионеры – 60 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2430 человек, в том числе за прошедшие сутки скончалось шесть человек, пятеро больных были старше 65 лет.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 470675 человек. Завершили первичную вакцинацию 441899 человек. Повторную вакцинацию начали 81010 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на заседании республиканского оперативного штаба принято решение усилить в Бурятии профилактические меры на период новогодних праздников и мероприятий.
В Бурятии снижается суточный прирост заболевших COVID-19
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