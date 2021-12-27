Конкурс назывался «Зимняя фантазия»
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс оригинального макияжа.
Свои навыки стилиста-визажиста на тему «Зимняя фантазия» продемонстрировали три участницы – по одной от каждого отряда колонии, сообщает УФСИН по Бурятии.
Каждая из конкурсанток не только выполнила оригинальный мейкап, но и дополнила свои образ причёской. В соответствии с зимней тематикой, на лицах у женщин красовались снежные узоры и необычные украшения для волос.
По итогам конкурса победу одержала осуждённая 3 отряда.
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс оригинального макияжа
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Конкурс назывался «Зимняя фантазия»
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