В улан-удэнской колонии прошёл конкурс оригинального макияжа

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Конкурс назывался «Зимняя фантазия»



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс оригинального макияжа.



Свои навыки стилиста-визажиста на тему «Зимняя фантазия» продемонстрировали три участницы – по одной от каждого отряда колонии, сообщает УФСИН по Бурятии.



Каждая из конкурсанток не только выполнила оригинальный мейкап, но и дополнила свои образ причёской. В соответствии с зимней тематикой, на лицах у женщин красовались снежные узоры и необычные украшения для волос.



По итогам конкурса победу одержала осуждённая 3 отряда.

