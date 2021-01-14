В Бурятии завершилось благоустройство центра Кяхты

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Грант на 54 млн ушёл на реконструкцию парка, городской площади и автовокзала



В конце 2020 года в административном центре Кяхтинского района Бурятии завершилось благоустройство центральной части, за которое проголосовало большинство жителей города. Преобразился парк, городская площадь и автовокзал.



Кяхта – единственное историческое поселение федерального значения в республике. Территория реализации проекта является, по сути, своеобразным «лицом» города, так как включает в себя центральную, автовокзальную площади и центральный парк города, граничит с объектами культурного наследия федерального значения: Гостиные ряды, собор Троицы. Территория, которую охватывает проект, ограниченная улицами Серова, Крупской, Банзарова и набережная реки Кяхтинки, исторически формировалась как административный, торговый и культурный центр города Троицксавска (в 1934 году объединённую с Кяхтинской слободой под общим наименованием город Кяхта). Именно здесь, в районе слияния рек Кяхтинка и Грязнуха, в 1728 году была заложена Троицкая крепость, которая совместно с Кяхтинской слободой в течении почти двух столетий играла ключевую роль в развитии торговли между Россией и Китаем.



Именно этот факт и сыграл ключевую роль при выборе кяхтинцами места для благоустройства. По словам главы города Евгения Степанова, все изменения по благоустройству должны были подчеркнуть старину и самобытность Кяхты. Напомним, что масштабное благоустройство стало возможным благодаря гранту в размере 54 миллионам рублей, выигранному городом во всероссийском конкурсе.



Особенно изменился парк. Прежде чем, начать непосредственные работы по благоустройству, в парке демонтировали асфальт и бетонные покрытия, заменили изношенные трубопроводы, канализацию. Дорожки выложили плиткой, по всему периметру установили кованые уличные фонари, скамейки и видеонаблюдение. Одно из условий конкурса – самостоятельное обеспечение, так что в парке появились павильоны и киоски, где местные предприниматели могут продавать свою продукцию. Кроме того, для детей построили аттракционы: детский игровой комплекс и карусель.



Обветшалый и потрёпанный временем фонтан реконструировали: переделали чашу, сделали облицовку. Также в парке появилась сцена, на которой жители планируют проводить концерты и различные массовые мероприятия. Обрамлением всей этой композиции будет озеленение, которое ещё предстоит провести, а, чтобы зелёные насаждения чувствовали себя хорошо, в парке организовали полив по всей территории. Ещё один большой шаг к комфорту – появление теплого туалета в административном здании.



Что касается городской площади, то её также вымостили плиткой с красивым орнаментом. Она стала пешеходной и удобной для местных жителей и гостей приграничного города. Парковочные места теперь находятся в специально отведенных местах. Ранее на центральной площади был установлен памятник основателю города Савве Лукичу Рагузинскому, и проведённое благоустройство придало законченный вид территории.



На автовокзале установили павильоны – торговые лавки. Выложили тротуарные дорожки и провели освещение с установкой парковых фонарей. По улице Рокоссовского уложили асфальт с устройством тротуарного покрытия и установили парковые фонари.



Кроме этого, по всей территории, включённой в проект, проведут дополнительное озеленение. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.



