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Число случаев ковида в Бурятии приблизилось к 21 тысяче

Число случаев ковида в Бурятии приблизилось к 21 тысяче
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чуть больше половины всех случаев заражения приходится на Улан-Удэ

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 7 декабря общее число случаев заражения COVID-19 достигло 20 887. Из них 55% (11 568) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки диагноз подтвердили ещё у 244 человек. Заболеваемость держится в последние дни на одном уровне: накануне прирост был +242, до этого +245, +243. 3 декабря выявили 238 заболевших, что стало абсолютным минимумом за более чем полмесяца. Отметим, при сохранении нынешних темпов завтра в Бурятии, вероятнее всего, будет преодолена отметка в 21 тысячу заболевших с начала пандемии.

Из 244 новых случаев ковида 193 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

За всё время выздоровели 16 223 человека, или 77%. В том числе накануне вылечился 171 пациент.

За сутки умерли ещё восемь человек. Всего же с начала пандемии скончались 485 больных коронавирусом.

В стационарах республики получают лечение 1977 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 28), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1586. В отделениях реанимации находится 102 пациента (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 24).

Занятость коечного фонда на сегодня составляет 68,9%.

Амбулаторное лечение сегодня проходят 2202 пациента с COVID-19. Наблюдается 9159 человек.

Круг контактных лиц составляет 4582 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 декабря, в национальный День добровольца России, глава Бурятии Алексей Цыденов вручил памятные медали волонтёрам, помогающим населению во время пандемии.

В торговых центрах и общепите Бурятии в преддверии новогодних праздников усиливают противоэпидемические мероприятия.

Также республиканский оперштаб перед новогодними праздниками усилил контроль по обеспечению эпидемиологической безопасности в гостиницах, отелях и гостевых домах.



коронавирус профилактика
 
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