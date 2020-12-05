Волонтёрам Бурятии вручили памятные медали президента

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Награждённые волонтёры помогают людям во время пандемии



5 декабря, в национальный День добровольца России, в ресурсном центре добровольчества «ДоброДом» глава Бурятии Алексей Цыденов вручил памятные медали волонтёрам со всей республики. Награждённые волонтёры помогали в борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Волонтёры получили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», учреждённые президентом России Владимиром Путиным.



- Весной, когда весь мир, вся страна столкнулись с коронавирусом, когда никто не был готов к таким масштабам, ваша помощь оказалась просто бесценной. Более тысячи человек волонтеров по всей республике помогали людям. Вы делаете огромную работу, развозите лекарства, оказываете помощь, реагируете на вызовы. Вы оказываете помощь тем людям, которым она наиболее необходима. И делаете это просто по зову души, по зову сердца и бескорыстно. И я еще раз хочу искренне вас поблагодарить. Обращаюсь к главам районов, когда волонтерам потребуется помощь, чтобы все органы власти могли быстро реагировать на ваши обращения, так же как вы реагируете на нужды людей, - подчеркнул Алексей Цыденов.



В Улан-Удэ и всех районах республики с весны этого года были открыты волонтёрские штабы, которые помогают населению в трудной ситуации – доставляли продукты, лекарства, формировали бесплатные продуктовые наборы. Большую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией оказали предприниматели, которые помогали своими возможностями – финансами, своей продукцией или услугами.



В Бурятии все волонтёры, которые помогают в борьбе с распространением коронавируса, застрахованы. Причем, в зависимости от сложности протекания коронавирусной инфекции в организме сумма страховых выплат увеличивается.



С марта 2020 года общероссийская акция «Мы вместе» стала идеей, объединившей всю страну. В акции приняли участие люди разных возрастов и профессий, разных взглядов и убеждений. Но всех объединило одно – бескорыстный порыв помочь людям.



- Хочу выразить благодарность Алексею Самбуевичу и правительству республики в целом от волонтеров за то, что вы всегда поддерживаете нас и оказываете помощь. За этот период у нас всегда был транспорт, гостиничное размещение и даже был организован отдых на Байкале. Мы это ценим и я уверен, что сообща, мы достигнем всеобщего здоровья общества в борьбе с коронавирусной инфекцией, - сказал Циденеши Болдоев, волонтер штаба ОНФ в Бурятии.



В рамках Всероссийской акции «МыВместе» в республике работали более 950 волонтеров. Среди них – добровольцы ДоброДома, волонтёры-медики, активисты ОНФ, волонтеры региональных общественных молодежных организаций, а также неравнодушные жители.



Список награжденных памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе»:



Адактуев Константин. Активно участвовал в развозе льготных лекарственных препаратов для пациентов, оказавшихся на самоизоляции, покупке продуктов и лекарств по заявкам поступившим на горячую линию, а так же в доставке однократной продуктовой помощи пожилым нуждающимся гражданам.



Бадмаев Вячеслав. Активно участвовал в работе волонтерской роты Боевого братства. Волонтерская рота помогала в развозе продуктовых наборов в Улан-Удэ и районах республики. Волонтерская рота Боевого братства помогли более пятистам нуждающимся людям.



Балаганов Бальжир, руководитель клининговой компании «Сияние». Безвозмездно предоставляет услуги по обеззараживанию помещений волонтерских штабов ОНФ и ДоброДом и в начале пандемии передал безвозмездно для волонтеров средства индивидуальной защиты.



Баяндуев Александр. Активно участвовал в работе штаба «Мы вместе», помогал в развозе продуктовых наборов в Иволгинском районе.



Байкальский региональный общественный благотворительный фонд местного сообщества. Руководитель фонда Грудинин Анатолий. Организовали инициативные группы #Заботарядом, тем самым выдали более 200 продуктовых наборов и 13 000 средств индивидуальной защиты. На базе фонда работали волонтёры-психологи, которыми было оказано более 400 консультаций для нуждающихся.



Болдоев Циденеши. С первых дней вошёл в состав волонтёрского корпуса «МыВместе», ежедневно участвовал в развозе продуктовых наборов, а также отрабатывал иные заявки населения



Болотов Чингис. Координатор специальных проектов ресурсного центра добровольчества «ДоброДом», привлек на помощь населению более 500 тысяч спонсорских рублей в виде продуктовых наборов.



Борисова Вера. Координатор оперативного волонтерского штаба Бичурского района



Бугдаев Михаил. Активно участвовал в работе волонтёрского штаба «Мы Вместе». Осуществлял доставку продуктовых наборов, лекарств и выполнение иных заявок от населения на личном автомобиле. В качестве волонтёра выполнил свыше 100 различных заявок населения на оказание помощи во время режима самоизоляции.



Васильев Сергей. Волонтёр ресурсного центра добровольчества «ДоброДом». Выполнил более одной тысячи заявок на доставку продуктов и лекарств во время пандемии



Вязинская Ирина. Активист штаба Общероссийского народного фронта. С первых дней подключилась к работе штаба, работала в цехе по пошиву масок, развозила продуктовые наборы, доставляла льготные лекарственные препараты.



Глушкова Александра. Организовала цех по пошиву масок, автор акции «Маска.Помощь», в рамках которой сшито и роздано свыше 1000 многоразовых масок. Координирует работу команды Молодёжки ОНФ, членами которой доставлено свыше 400 продуктовых наборов и свыше 200 лекарственных наборов.



Жанаев Жамбал-Жамсо. Руководитель общественной организации «Боевое братство» в Республике Бурятия. Боевое братство активно приняли участие в помощи населению – развозили продукты, привлекали спонсоров.



Замолотских Дмитрий. Активист регионального отделения ОНФ, с первых дней активно участвовал в работе волонтёрского штаба. Лично участвовал в разгрузке продуктовых наборов, выполнил более 200 заявок.



Иннокентьева Дарима. Многодетная мама, активно участвовала в работе волонтёрского штаба ОНФ и Волонтеров медиков. Организовала доставку продуктов для 100 нуждающихся пенсионеров г. Улан-Удэ, работала в швейном цеху штаба.



Колесникова Надежда. Активно участвовала в работе волонтёрского штаба на базе ОНФ и Волонтеров медиков. Организовала доставку свыше 50 продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам в Хоринском районе.



Куликова Ольга. Активно участвовала в работе штаба на базе ОНФ и Волонтеров медиков. Организовала разгрузку продуктовых наборов, принимала активное участие в социальных акциях штаба.



Малушко Евгений. Организовал работу волонтёрской роты Боевого братства. Волонтёрская рота помогала в развозе продуктовых наборов в Улан-Удэ и районах республики. Волонтёрская рота Боевого братства помогли более пятистам нуждающимся людям.



Машанов Александр. Активно участвовал в работе волонтерской роты Боевого братства. Волонтерская рота помогала в развозе продуктовых наборов в Улан-Удэ и районах республики. Волонтерская рота Боевого братства помогли более пятистам нуждающимся людям.



Мозолин Сергей. Генеральный директор службы доставки «Дзен пицца». Дзен пицца безвозмездно предоставили питание для ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» на сумму более 300 000 рублей.



Навроцкий Владимир. Координировал транспортную логистику на базе штаба ОНФ и Волонтеров медиков, также курировал волонтеров по акции «Тележка добра».



ООО «Компания Титан». Медаль вручается Бредний Раисе. Компания «Титан» безвозмездно предоставили 65 000 медицинских масок для волонтерских штабов всей республики и 500 продуктовых наборов для нуждающегося населения.



ООО «Буряпроектреставрация». Предоставили финансовую помощь волонтерскому штабу на базе ОНФ для оказания помощи населению



Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. Предоставили значительную финансовую помощь волонтерскому штабу на базе «ДоброДома» для помощи населению в период карантина



Сеть кафе «ШулэнДо». Безвозмездно предоставляли питание для волонтерского штаба ОНФ и волонтеров-медиков



Служба доставки «Dorio's Pizza». Безвозмездно предоставляли питание для волонтерского штаба на базе ОНФ



Соболева Татьяна. Директор молодежного центра Селенгинского района. Молодёжный центр оказали большую поддержку жителям Селенгинского района во время режима самоизоляции.



Улан-Удэнский авиационный завод. Предоставили значительную финансовую помощь волонтерским штабам на базе ДоброДома и ОНФ для помощи населению в период карантина.



Фёдоров Григорий. Волонтёр ресурсного центра добровольчества, «ДоброДом». Выполнил более полутора тысячи заявок на доставку продуктов и лекарств во время пандемии на собственном автомобиле.



Хамаганова Елена. Медицинский психолог, волонтер ресурсного центра добровольчества «ДоброДом», организовала работу психологической службы для волонтеров на базе «ДоброДома».



Шаймарданова Ольга. Организовала на базе общественного движения «Доброгород» финансовую и спонсорскую помощь в поддержку жителей Улан-Удэ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Эмигенов Дугар. Волонтёр ресурсного центра добровольчества, «ДоброДом» Выполнил более пятиста заявок на доставку продуктов и лекарств во время пандемии на собственном автомобиле.



Арефьев Павел. Волонтер оперативного волонтерского штаба Хоринского района



Баландина Людмила. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Закаменский район». На сегодняшний день волонтерами штаба было выполнено более 2700 заявок.



Батуев Арсалан. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Закаменский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более 2700 заявок.



Баторова Сарюна. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Еравнинский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более 1200 заявок.



Безродных Алексей. Волонтер оперативного волонтерского штаба Иволгинского района



Большакова Анна. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Тарбагатайский район».



Гусельников Данила. Волонтер оперативного волонтерского штаба Селенгинского района.



Дуйбанова Евгения. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Заиграевский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено заявок более полутора тысяч заявок.



Корнева Лейла. Волонтер оперативного волонтерского штаба Бичурского района



Крылова Людмила. Волонтер оперативного волонтерского штаба Бичурского района



Лубсанова Розалия. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Баргузинский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено 150 заявок



Мадасов Жамчип. Волонтер оперативного волонтерского штаба Кижингинского района



Найканчина Ксения. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Баунтовский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более 600 заявок.



Нимаев Сергей. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Джидинский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более 600 заявок.



Пестерева Анастасия. Волонтер оперативного волонтерского штаба города Северобайкальск



Смирнова Татьяна. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Иволгинский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более 4000 заявок.



Тугжиев Александр. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Мухоршибирский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более 1400 заявок.



Фадеев Иван. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Кабанский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более 800 заявок.



Хартанов Аркадий. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Селенгинский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более полутора тысяч заявок.



Хосоева Евдокия. Волонтер оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Кяхтинский район».



Черных Елена. Волонтер оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Северо-Байкальский район».



Шабаганова Долгорма. Волонтер оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Хоринский район».



Шергина Вера. Координатор оперативного волонтерского штаба муниципального образования «Прибайкальский район». За время работы волонтерами штаба было выполнено более 1600 заявок.

