В Бурятии усилили контроль за торговыми центрами и общепитом

Власти Бурятии бросили силы на удержание стабилизации эпидситуации по ковиду
В торговых центрах и общепите в преддверии новогодних праздников усиливаются противоэпидемические мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Улан-Удэ мобильные группы работают в том числе по вечерам.
- В преддверии нового года традиционно увеличиваются потоки посетителей в торговых центрах, поэтому наше внимание обращено сегодня на обеспечение мер профилактики в торговых залах. За предыдущие две недели, за период приостановления работы заведений, в республике удалось стабилизировать эпидситуацию. И наша максимальная задача сегодня – удержать этот результат. К тому же, даже в обычных условиях во время новогодних выходных регистрируется больше случаев травмирований, обморожений и т.д. У медиков и так много работы. Мы продолжаем свою работу для того, чтобы снизить их нагрузку, и чтобы жители республики могли закупаться к праздникам в безопасных условиях. Конечно, мобильные группы не смогут охватить абсолютно все магазины. Поэтому очень большая надежда на наших жителей, на ответственное отношение к себе и окружающим. Сохранение здоровья – это наша общая задача, - отметил руководитель оперштаба по профилактике коронавируса, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
Торговые центры должны обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей. Это необходимо для создания условий социального дистанцирования.
Вход посетителей во все помещения допускается только в масках. Должна быть обеспечена возможность приобретения масок при входе в торговый центр.
Также руководство торгового центра контролирует, как арендаторы соблюдают антиковидные меры.
Предприятиям общественного питания запрещается оказывать развлекательные услуги. Под запретом танцевальные площадки, банкеты, фуршеты, корпоративы. Кафе и рестораны обязаны обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырёх человек за одним столом.
За прошедшие сутки мобильные группы в республике зафиксировали 103 нарушения на объектах торговли, кафе и закусочных, а также предприятиях потребительских услуг.
- Так, нарушения режима обработки помещений зафиксированы в ресторане быстрого питания «Subway», гостинице «Зула». Масочный режим не соблюдался работниками торгового зала в магазине одежды «New Yorker» и в зоомагазине на улице Шумяцкого и т.д., - сообщили в правительстве Бурятии.
К участию в рейдах привлечены сотрудники министерств республики, муниципальные служащие, сотрудники Государственной противопожарной службы, МВД и Росгвардии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии была преодолена отметка в 20 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.
В Бурятии усилили контроль за торговыми центрами и общепитом
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 04.12.2020
Крупнейшему ритейлеру Бурятии – четверть века
Бизнес, 04.12.2020
Более 420 пунктов продаж расположены в 90 населённых пунктах республики
Руководители компании рассказали о планах и амбициях на ближайшие три года
Прокуратура добивается возвращения земли на Байкале, отданной в аренду
Мобильные группы состоят из сотрудников минтуризма и полиции
Нарушителям выданы предписания
В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве скандальной известной «управляшки»
Сервис позволит проанализировать бизнес по 43 критериям
Сейчас компания –лидер по производству ювелирной и сувенирной продукции из нефрита в России
В мобильном приложении появился новый сервис-конструктор
Онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту пройдёт 3-5 декабря
Участие в ней обязательно
Клиентам банка в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье дарили шоколад
Инспекторы досмотрели 109 тонн мяса
Сигнал отработали полицейские