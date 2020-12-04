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В Бурятии усилили контроль за торговыми центрами и общепитом

В Бурятии усилили контроль за торговыми центрами и общепитом
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти Бурятии бросили силы на удержание стабилизации эпидситуации по ковиду

В торговых центрах и общепите в преддверии новогодних праздников усиливаются противоэпидемические мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В Улан-Удэ мобильные группы работают в том числе по вечерам.

- В преддверии нового года традиционно увеличиваются потоки посетителей в торговых центрах, поэтому наше внимание обращено сегодня на обеспечение мер профилактики в торговых залах. За предыдущие две недели, за период приостановления работы заведений, в республике удалось стабилизировать эпидситуацию. И наша максимальная задача сегодня – удержать этот результат. К тому же, даже в обычных условиях во время новогодних выходных регистрируется больше случаев травмирований, обморожений и т.д. У медиков и так много работы. Мы продолжаем свою работу для того, чтобы снизить их нагрузку, и чтобы жители республики могли закупаться к праздникам в безопасных условиях. Конечно, мобильные группы не смогут охватить абсолютно все магазины. Поэтому очень большая надежда на наших жителей, на ответственное отношение к себе и окружающим. Сохранение здоровья – это наша общая задача, - отметил руководитель оперштаба по профилактике коронавируса, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Торговые центры должны обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей. Это необходимо для создания условий социального дистанцирования.

Вход посетителей во все помещения допускается только в масках. Должна быть обеспечена возможность приобретения масок при входе в торговый центр.

Также руководство торгового центра контролирует, как арендаторы соблюдают антиковидные меры.

Предприятиям общественного питания запрещается оказывать развлекательные услуги. Под запретом танцевальные площадки, банкеты, фуршеты, корпоративы. Кафе и рестораны обязаны обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырёх человек за одним столом.

За прошедшие сутки мобильные группы в республике зафиксировали 103 нарушения на объектах торговли, кафе и закусочных, а также предприятиях потребительских услуг.

- Так, нарушения режима обработки помещений зафиксированы в ресторане быстрого питания «Subway», гостинице «Зула». Масочный режим не соблюдался работниками торгового зала в магазине одежды «New Yorker» и в зоомагазине на улице Шумяцкого и т.д., - сообщили в правительстве Бурятии.

К участию в рейдах привлечены сотрудники министерств республики, муниципальные служащие, сотрудники Государственной противопожарной службы, МВД и Росгвардии.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии была преодолена отметка в 20 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.


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