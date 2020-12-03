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В Бурятии усилили контроль за гостиницами

В Бурятии усилили контроль за гостиницами
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Мобильные группы состоят из сотрудников минтуризма и полиции

Республиканский оперштаб перед новогодними праздниками усилил контроль по обеспечению эпидемиологической безопасности в гостиницах и отелях. Мобильные группы министерства туризма и МВД ежедневно проводят рейды по гостиницам, отелям, гостевым домам для проверки соблюдения ими профилактических мер, сообщили в пресс-службе правительстве Бурятии.

В составе мобильных групп задействовано девять сотрудников или 35% от общей численности сотрудников министерства. По состоянию на 3 декабря, проверены 72 объекта из 166-ти. Проверяется соблюдение антиковидных мер.

- В целом, проверенными объектами соблюдаются рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Наши специалисты проводят профилактические беседы, раздают памятки о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. За грубые нарушения выписываются предписания и составляются протоколы по статье 15.1 закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях», - отметила заместитель министра туризма Баярма Цыдыпова.

Так, в ходе проверок мобильные группы составили протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц гостиницы «Vitaliya» и гостиницы «Ольхон». На момент проверки в этих гостиницах отсутствовали журналы фиксации проведения влажных уборок в помещениях, а также журнал проведения «входного фильтра».

Для объектов туризма действуют следующие рекомендации:

- регистрация и актуализация данных на портале «Работающая Бурятия»;

- проверка жителей Бурятии, размещающихся в гостинице, через базу контактных лиц;

- размещение гостей преимущественно в одноместных номерах;

- размещение информации по мерам профилактики распространения вируса в зоне приема граждан;

- обеспечение социального дистанцирования в местах общего пользования;

- наличие журнала фиксации проведения влажной уборки не реже раза в два часа;

- установка в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук;

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых масок;

- организация централизованного сбора использованных масок с герметичной упаковкой;

- обеспечение в местах общего пользования (холлы, вестибюли, столовые) обезараживателей воздуха с применением соответствующего оборудования согласно инструкции;

- организация «входного фильтра» об обязательной проверке термометрии бесконтактным способом работников, введение журнала фиксации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии падают темпы прироста заражённых коронавирусом. За последние сутки выявили 238 больных вместо средних +270, регистрировавшихся ранее.


гостиница коронавирус профилактика
 
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