В Бурятии усилили контроль за гостиницами

Мобильные группы состоят из сотрудников минтуризма и полиции
Республиканский оперштаб перед новогодними праздниками усилил контроль по обеспечению эпидемиологической безопасности в гостиницах и отелях. Мобильные группы министерства туризма и МВД ежедневно проводят рейды по гостиницам, отелям, гостевым домам для проверки соблюдения ими профилактических мер, сообщили в пресс-службе правительстве Бурятии.
В составе мобильных групп задействовано девять сотрудников или 35% от общей численности сотрудников министерства. По состоянию на 3 декабря, проверены 72 объекта из 166-ти. Проверяется соблюдение антиковидных мер.
- В целом, проверенными объектами соблюдаются рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Наши специалисты проводят профилактические беседы, раздают памятки о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. За грубые нарушения выписываются предписания и составляются протоколы по статье 15.1 закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях», - отметила заместитель министра туризма Баярма Цыдыпова.
Так, в ходе проверок мобильные группы составили протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц гостиницы «Vitaliya» и гостиницы «Ольхон». На момент проверки в этих гостиницах отсутствовали журналы фиксации проведения влажных уборок в помещениях, а также журнал проведения «входного фильтра».
Для объектов туризма действуют следующие рекомендации:
- регистрация и актуализация данных на портале «Работающая Бурятия»;
- проверка жителей Бурятии, размещающихся в гостинице, через базу контактных лиц;
- размещение гостей преимущественно в одноместных номерах;
- размещение информации по мерам профилактики распространения вируса в зоне приема граждан;
- обеспечение социального дистанцирования в местах общего пользования;
- наличие журнала фиксации проведения влажной уборки не реже раза в два часа;
- установка в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук;
- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых масок;
- организация централизованного сбора использованных масок с герметичной упаковкой;
- обеспечение в местах общего пользования (холлы, вестибюли, столовые) обезараживателей воздуха с применением соответствующего оборудования согласно инструкции;
- организация «входного фильтра» об обязательной проверке термометрии бесконтактным способом работников, введение журнала фиксации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии падают темпы прироста заражённых коронавирусом. За последние сутки выявили 238 больных вместо средних +270, регистрировавшихся ранее.
В Бурятии усилили контроль за гостиницами
Бизнес, Фото:
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