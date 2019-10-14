В Иркутске пройдёт Байкальский фестиваль регионального кино



С 22 по 26 октября в Иркутске пройдёт пятый Байкальский фестиваль регионального кино. Он будет посвящён 35-летию фильма «Любовь и голуби», который был снят по сценарию Владимира Гуркина, уроженца Иркутска.



В фестивале участвуют авторы из Иркутской области, Бурятии, Якутии, Красноярского и Забайкальского краев. Организаторы уже получили более 170 заявок.



- Комиссия отберёт 42 работы, которые будут бороться за призы в пяти номинациях: лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучшая работа в жанре «видеоарт», лучший рекламный ролик, лучший музыкальный клип, - сообщают в пресс-службе фестиваля.



Фестиваль включает конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы и творческие встречи с членами жюри и гостями. В состав жюри в этом году вошли кинокритик изданий «Искусство кино», Esquire, «Огонёк», «Афиша», «Медуза» Егор Москвитин, начальник отдела кинопроката компании «Невафильм» Мария Безенкова, куратор курса операторов школы кино и телевидения «Индустрия» Эдуард Мошкович, режиссёры Эдуард Новиков и Юрий Дорохин.

