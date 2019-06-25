В Улан-Удэ будет только один
В Бурятии к открытию готовят 26 пляжей. В Улан-Удэ официально открывается один пляж, который находится на острове Комсомольский, а также зона отдыха в районе стадиона «Спартак».
Из года в год в нескольких местах в Улан-Удэ фиксируются несчастные случаи на воде. Это Степная протока и весь район Левого берега реки Селенга от Богородского острова до посёлка Сотниково, а также река Уда вблизи посёлка Лазо и Мясокомбинат до впадения в реку Селенга.
С начала года на водоёмах Бурятии произошло 21 происшествие, при которых утонуло 15 человек, трое из которых дети. Спасено 13 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на Степной протоке утонула женщина. Её тело нашёл брат через несколько дней. 20 июня в Оронгое утонул рыбак. 9 июня на Селенге погиб юноша.
Чтобы избежать несчастных случаев на воде стоит соблюдать несколько простых правил: не употреблять алкоголь; не нырять в незнакомом месте, на дне могут быть коряги, арматура и другие опасные предметы; ни в коем случае не оставлять детей у воды без присмотра; плавать лучше всего на надувном круге, матраце, в жилете; купаться нужно там, где чувствуется ногами дно; не купайтесь там, где установлены запрещающие знаки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии откроют 26 пляжей
Общество, Фото:
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