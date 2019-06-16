Его тело искали почти неделю
9 июня в акватории реки Селенга в протоке «Степная» в Поселье, вблизи ДНТ «Эдем», утонул юноша.
В пятницу, 14 июня, его тело обнаружила группа Улан-Удэнской поисково-спасательной службы в районе посёлка Сотникова Иволгинского района Бурятии. Труп был найден на береговой линии Селенги, сообщается в оперативной сводке по городу.
Это уже не первый утонувший в ДНТ «Эдем». Как сообщал «Байкал-Daily», в мае прошлого года там утонул двухлетний Дамир. Малыш играл с другими ребятами за оградой дома. Когда старшие дети убежали попить, двухлетний мальчик остался без присмотра. Его искали 4 дня, тело обнаружил рыбак в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района.
В Бурятии нашли тело утонувшего парня
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 16.06.2019
Его тело искали почти неделю
Работы по тушению другого пожара - в микрорайоне Мясокомбинат - продолжаются
Также он отобрал у женщины телефон
Авария произошла на улице Ботанической
Он угрожал женщине предметом, похожим на гранату
Пожар произошёл в селе Бичура
Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь на территории строительной базы на проспекте Автомобилистов
За преступление мужчину отправили в колонию
Крупный пожар на проспекте Автомобилистов тушат 20 единиц техники, в том числе вертолёт
Правоохранители задержали мужчину, набросившегося на девочку в конце мая
Ущерб составил почти 20 тысяч рублей
Мать оставила трёхлетнего ребёнка одного и ушла на работу
Мужчина ударил мать топором и сбежал
Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности
По итогам пяти месяцев текущего года в Бурятии на 17,2 % снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними