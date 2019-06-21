Вероятно, причиной трагедии стало плохое самочувствие
20 июня спасателям сообщили, что на реке Оронгойка вблизи населённого пункта Оронгой в Иволгинском районе Бурятии пропал мужчина. Родственники пропавшего самостоятельно осуществляли поиск мужчины, но не смогли его найти.
В 5 вечера третий поисково-спасательный отряд БРПСС прибыл на место происшествия. Через 50 минут тело мужчины было обнаружено в 400 метрах ниже по течению от места рыбалки.
Выяснилось, что 19 июня мужчина рыбачил на берегу, однако не вернулся домой вовремя. Предположительно, у мужчины ухудшилось самочувствие, и он упал в воду.
Тело мужчины было передано сотрудникам МВД. Родственникам погибшего оказана психологическая помощь психологом БРПСС, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В ведомстве напоминают, что за помощью можно обращаться по единому номеру пожарно-спасательной службы 101.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня в Улан-Удэ на реке Степная протока утонула женщина. Поиски её тела продолжаются.
В Бурятии утонул рыбак
Происшествия, Фото:
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