Женщина не была привита против клещевого энцефалита
Жительница Бурятии попала на больничную койку после того, как клещ укусил её в собственном городе.
Женщина заразилась клещевым вирусным энцефалитом.
- Это очень сильные головные боли, ты не знаешь, куда тебе деться, в какой угол воткнуться. Боль ужасная, даже не было речи, я заикалась, - вспоминает пациентка. - Какие будут последствия тоже неизвестно, всё равно какой-то отголосок останется.
Заболевшая не была привита против клещевого энцефалита. Сейчас она обратилась к землякам с призывом поставить вакцины себе и своим детям.
- Это очень страшно, тяжело, боль невыносимая, - подчеркнула она.
Всего с начала сезона активности клещей в Бурятии за медицинской помощью по поводу их укусов обратились более 900 человек, из них до 30% составляют дети, сообщили в управлении республиканского Роспотребнадзора.
Зарегистрированы первые случаи заболевания клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.
- Анализ обстоятельств укусов показал, что около 32% граждан были укушены в населённых пунктах, в том числе на собственных приусадебных участках, столько же (32%) – на отдыхе в лесу, на берегу водоёма, почти 30% - при выполнении хозяйственно-бытовых работ, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году клещ напал на мужчину, когда тот разделывал барана. У него диагностировали энцефалитный менингит.
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
Происшествия, Фото:
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