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«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде

«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
Происшествия,  Фото:управление Роспотребнадзора
Женщина не была привита против клещевого энцефалита

Жительница Бурятии попала на больничную койку после того, как клещ укусил её в собственном городе.

Женщина заразилась клещевым вирусным энцефалитом.

- Это очень сильные головные боли, ты не знаешь, куда тебе деться, в какой угол воткнуться. Боль ужасная, даже не было речи, я заикалась, - вспоминает пациентка. - Какие будут последствия тоже неизвестно, всё равно какой-то отголосок останется.

Заболевшая не была привита против клещевого энцефалита. Сейчас она обратилась к землякам с призывом поставить вакцины себе и своим детям.

- Это очень страшно, тяжело, боль невыносимая, - подчеркнула она.

Всего с начала сезона активности клещей в Бурятии за медицинской помощью по поводу их укусов обратились более 900 человек, из них до 30% составляют дети, сообщили в управлении республиканского Роспотребнадзора.

Зарегистрированы первые случаи заболевания клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.

- Анализ обстоятельств укусов показал, что около 32% граждан были укушены в населённых пунктах, в том числе на собственных приусадебных участках, столько же (32%) – на отдыхе в лесу, на берегу водоёма, почти 30% - при выполнении хозяйственно-бытовых работ, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году клещ напал на мужчину, когда тот разделывал барана. У него диагностировали энцефалитный менингит. 
клещи

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