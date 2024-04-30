За сутки произошло восемь лесных пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили восемь лесных пожаров. Они произошли в Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Селенгинском, два возгорания в Баунтовском районах, а также на территории городского лесничества и Тункинского национального парка.
Леса горят из-за неосторожного обращения с огнём.
- На тушении работали 213 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых, было задействовано 34 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 142 га, из них 47 га нелесная, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
По состоянию на утро 30 апреля возгорание в Кяхтинском районе локализовано, продолжаются работы по тушению в Селенгинском районе и одного пожара в Баунтовском районе (Монгойское лесничество). Пожары в Кяхтинском и Селенгинском районах планируют потушить сегодня к полудню, в Баунтовском районе в 15:00.
Леса в Бурятии горят из-за неосторожного обращения с огнём
Происшествия, Фото:
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