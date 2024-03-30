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Женщина погибла в провалившейся под лёд машине на Байкале

Женщина погибла в провалившейся под лёд машине на Байкале
Происшествия,  Фото:БПСО
Толщина льда в месте происшествия не превышает 10 сантиметров

Накануне, 29 марта, в 16:49 поступила информация о провале под лёд автомобиля Nissan X-Trail. Это произошло на акватории озера Байкал вблизи населённого пункта Сарма в Ольхонском районе.

Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трёх километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке - женщине 1972 года рождения - нет.

Толщина льда в месте происшествия не превышает 10 сантиметров, глубина - 4 метра.

- Поисковые работы проводила группа спасателей Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Тело погибшей поднято и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.


Байкал выезд на лед

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