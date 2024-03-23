Пожар произошёл в центре города
Минувшей ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в многоквартирном доме по улице Смолина. На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
До прибытия пожарных возгорание было ликвидировано жильцами квартиры.
- В результате пожара огнём был повреждён диван на площади 1 квадратного метра. Хозяйка квартиры 1979 года рождения получила ожоги и отравление угарным газом. Была госпитализирована в БСМП, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. К тушению привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
Происшествия, Фото:
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