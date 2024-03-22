В Бурятии водитель под «кайфом» пытался откупиться взяткой

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчина предложил сотрудникам ГИБДД 150 тысяч



Жителя Бурятии, которого автоинспекторы заподозрили в вождении «под кайфом», пытался подкупить их.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, поздним вечером на выезде из села Тарбагатай сотрудники ДПС остановили для проверки документов иномарку. У 37-летнего пассажира они обнаружили пять шприцев с гашишным маслом. Общий вес наркотика составил около 322 граммов.



Мужчина признался, что изготовил наркотическое средство из собранной в Бичурском районе конопли. В обратный путь в Улан-Удэ мужчину повёз его приятель.



Водитель, как выяснилось, сел за руль незаконно – его лишили водительских прав. Ранее он уже дважды задерживался за управление транспортом в пьяном виде, более того, во втором случае был привлечён к уголовной ответственности.



Кроме того, в тот вечер он был в наркотическом опьянении.



«В связи с очевидными признаками опьянения водитель на месте был освидетельствован: наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе не выявлено. От процедуры освидетельствования в медучреждении, в том числе на наличие наркотического опьянения, 39-летний мужчина отказался», - пояснили в министерстве внутренних дел.



Когда же автоинспекторы составляли протоколы, водитель настойчиво принялся предлагать им взятку. Сперва – 100 тысяч рублей. От денег сотрудники отказались. Тогда ставка поднялась до 150 тысяч рублей. При этом сотрудники ГИБДД не раз говорили, что за подобное мужчине грозит уголовное преследование.



В итоге в отношении автомобилиста за грубое нарушение ПДД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса. Также собран и передан в следственные органы материал по факту склонения полицейского к коррупционному правонарушению.



37-летний пассажир подвергнут уголовному преследованию по ч. 2 ст. 228 УК РФ – за наркопреступление. Шприцы с гашишным маслом у него изъяли в присутствии понятых. Недавно уголовное дело ушло в суд.



