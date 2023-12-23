Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег
В Чите за заведомо ложный донос о преступления осуждён житель Хабаровского края, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В августе мужчина, находясь в поезде сообщением Москва - Владивосток, будучи в состоянии алкогольного опьянения, солгал полицейским о том, что у него ограбили – украли золотую цепочку и 20 тысяч рублей.
- При этом подсудимый органами предварительного расследования предупреждался об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления. Вину мужчина признал в полном объёме, - отметили в прокуратуре.
Мужчину приговорили к штрафу в размере 120 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
В Чите осудили жителя Хабаровского края, совравшего о грабеже
Происшествия, Фото:
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