В Улан-Удэ у работавшего в детском лагере вожатого подтвердился туберкулёз





У улан-удэнца, который в конце июня устроился вожатым в оскандалившийся летний лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке, выявили туберкулёз. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в Минздраве Бурятии.



Как пояснила главный внештатный детский фтизиатр министерства, заместитель главного врача по оказанию противотуберкулёзной помощи детям республиканского противотуберкулёзного диспансера Светлана Аникина, молодой человек делал флюорографию в январе и тогда у него ничего не обнаружили. Недуг у него протекает в закрытой форме – лабораторные исследования показали, что возбудитель инфекции не выделяется во внешнюю среду. А потому вероятность заражения окружающих минимальна.



Сейчас эпидемиологи и фтизиатры проводят в «Зорьке» комплекс необходимых мероприятий.



- Мы установили круг детей и работников, непосредственно контактировавших с заболевшим. В лагере работают специалисты из противотуберкулёзного диспансера, которые осматривают и обследуют детей с согласия их законных представителей, – подчеркнула Светлана Аникина. – Завершится обследование в субботу, 13 июля.



Оно ждёт и сотрудников учреждения. Там уже провели дезинфекцию. Главный внештатный детский фтизиатр заверила, что пребывание в лагере абсолютно безопасно. Родителей просят сохранять максимальное спокойствие и не забирать ребятишек домой до 13-го числа, чтобы им потом не пришлось идти в диспансер.





