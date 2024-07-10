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В Улан-Удэ у работавшего в детском лагере вожатого подтвердился туберкулёз

В Улан-Удэ у работавшего в детском лагере вожатого подтвердился туберкулёз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Недуг у него протекает в закрытой форме

У улан-удэнца, который в конце июня устроился вожатым в оскандалившийся летний лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке, выявили туберкулёз. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в Минздраве Бурятии. 
 
Как пояснила главный внештатный детский фтизиатр министерства, заместитель главного врача по оказанию противотуберкулёзной помощи детям республиканского противотуберкулёзного диспансера Светлана Аникина, молодой человек делал флюорографию в январе и тогда у него ничего не обнаружили. Недуг у него протекает в закрытой форме – лабораторные исследования показали, что возбудитель инфекции не выделяется во внешнюю среду. А потому вероятность заражения окружающих минимальна.
 
Сейчас эпидемиологи и фтизиатры проводят в «Зорьке» комплекс необходимых мероприятий.

- Мы установили круг детей и работников, непосредственно контактировавших с заболевшим. В лагере работают специалисты из противотуберкулёзного диспансера, которые осматривают и обследуют детей с согласия их законных представителей, – подчеркнула Светлана Аникина. – Завершится обследование в субботу, 13 июля.

Оно ждёт и сотрудников учреждения. Там уже провели дезинфекцию. Главный внештатный детский фтизиатр заверила, что пребывание в лагере абсолютно безопасно. Родителей просят сохранять максимальное спокойствие и не забирать ребятишек домой до 13-го числа, чтобы им потом не пришлось идти в диспансер.


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