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В Бурятии поздравили заслуженного врача РФ

В Бурятии поздравили заслуженного врача РФ
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
75-летний юбилей отметил председатель совета ветеранов Улан-Удэ

9 июля свой 75-летний юбилей отпраздновал заслуженный врач Российской Федерации и Республики Бурятия, председатель Улан-Удэнского городского совета ветеранов Валерий Очиров. Юбиляр проработал в здравоохранении республики более 40 лет.

Родился Валерий Михайлович в 1949 году в г. Свирск Иркутской области. Окончив в 1974 году Читинский медицинский институт, по распределению приехал работать в Бурятию. Интернатуру по направлению «хирургия» прошёл на базе городской больницы №1. Начинал свой трудовой путь ординатором урологического отделения БСМП. Прошёл первичную специализацию по урологии в Баку под руководством академика М. Джавадзаде.

С 1980 по 1982 г. учился в клинической ординатуре по урологии во 2-м Московском ордена Ленина государственном медицинском институте, после работал врачом-урологом в БСМП, через год был назначен заведующим урологическим отделением и главным урологом Минздрава Бурятии. Под руководством Валерия Михайловича в 1980-е годы внедрялись гемодиализ, малоинвазивные методы удаления камней, пластические операции.

В 1990 году Валерий Очиров был назначен заместителем главного врача по лечебной работе БСМП. С 1998 года он возглавлял управление здравоохранения администрации г. Улан-Удэ. В 2005 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «Экспериментальная терапия модифицированным цеолитом раневых повреждений кожи».

С сентября 2009 по 2012 год возглавлял детскую городскую клиническую больницу. С 2013 по 2017 годы — заведующий отделом в городском центре медицинской профилактики. 14 ноября 2017 года Валерий Очиров был избран председателем Улан-Удэнского городского совета ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Улан-Удэ Бурятия юбилей здравоохранение

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