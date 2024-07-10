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На БАМе изменится расписание движения пассажирских поездов

На БАМе изменится расписание движения пассажирских поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый график будет действовать в некоторые дни июля и августа

На севере Иркутской области и Бурятии изменяется расписание движения пассажирских поездов дальнего следования. Причиной стало проведение ремонта на перегоне Ния – Таковка.

11 июля и 8 августа изменится график движения пассажирского поезда №92 сообщением Москва – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием – до 3 часов 35 минут.

12 июля и 9 августа изменится график следования поезда №91 сообщением Северобайкальск – Москва. Разница с действующим расписанием – до 1 часа.

11 июля и 8 августа на участке между станциями Лена и Северобайкальск изменится график движения пассажирского поезда №348 Барнаул – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием – до 4 часов 14 минут.

13 июля и 10 августа на участке между станциями Северобайкальск и Тайшет изменится график движения пассажирского поезда №347 Северобайкальск – Барнаул. Разница с действующим расписанием – до 1 часа 53 минут.

Кроме этого, в связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на Восточно-Сибирской дороге в июле и августе будет изменено расписание нескольких пассажирских поездов.

12 июля и 9 августа изменится график движения пригородных поездов № 6047 Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская, №6068 Семигорск – Лена-Восточная, №6365 Киренга – Лена, №6366 Лена – Киренга. Разница с действующим расписанием – от 57 минут до 4 часов 58 минут.

16, 17, 18, 22, 23 и 24 июля изменится график движения пригородного поезда №6052 Вихоревка – Коршуниха. Разница с действующим расписанием составит 35 минут.

В эти же дни по изменённому расписанию будет следовать пригородный поезд №6154 сообщением Кежемская – Коршуниха. На станции по маршруту пассажирский состав будет прибывать раньше на 24 минуты. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Бурятия Иркутская область пассажирские поезда поезд железная дорога

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