На БАМе изменится расписание движения пассажирских поездов

Новый график будет действовать в некоторые дни июля и августа



На севере Иркутской области и Бурятии изменяется расписание движения пассажирских поездов дальнего следования. Причиной стало проведение ремонта на перегоне Ния – Таковка.



11 июля и 8 августа изменится график движения пассажирского поезда №92 сообщением Москва – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием – до 3 часов 35 минут.



12 июля и 9 августа изменится график следования поезда №91 сообщением Северобайкальск – Москва. Разница с действующим расписанием – до 1 часа.



11 июля и 8 августа на участке между станциями Лена и Северобайкальск изменится график движения пассажирского поезда №348 Барнаул – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием – до 4 часов 14 минут.



13 июля и 10 августа на участке между станциями Северобайкальск и Тайшет изменится график движения пассажирского поезда №347 Северобайкальск – Барнаул. Разница с действующим расписанием – до 1 часа 53 минут.



Кроме этого, в связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на Восточно-Сибирской дороге в июле и августе будет изменено расписание нескольких пассажирских поездов.



12 июля и 9 августа изменится график движения пригородных поездов № 6047 Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская, №6068 Семигорск – Лена-Восточная, №6365 Киренга – Лена, №6366 Лена – Киренга. Разница с действующим расписанием – от 57 минут до 4 часов 58 минут.



16, 17, 18, 22, 23 и 24 июля изменится график движения пригородного поезда №6052 Вихоревка – Коршуниха. Разница с действующим расписанием составит 35 минут.



В эти же дни по изменённому расписанию будет следовать пригородный поезд №6154 сообщением Кежемская – Коршуниха. На станции по маршруту пассажирский состав будет прибывать раньше на 24 минуты. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

