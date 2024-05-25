В Бурятии ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Ветераны уголовно-исполнительной системы Бурятии и действующие сотрудники УФСИН собрали средства для приобретения гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Решено поддержать земляков-десантников.- Для бойцов были собраны товары первой необходимости: медицинские препараты, гигиенические наборы, нижнее бельё, носки и продукты питания, - сообщили в пресс-службе УФСИН.Помощь передали через республиканскую общественную организацию «Союз солдатских родителей (матерей)». Восемь коробок отправятся в город Луганск.