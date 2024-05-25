Для военнослужащих закупили товары первой необходимости
Ветераны уголовно-исполнительной системы Бурятии и действующие сотрудники УФСИН собрали средства для приобретения гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Решено поддержать земляков-десантников.
- Для бойцов были собраны товары первой необходимости: медицинские препараты, гигиенические наборы, нижнее бельё, носки и продукты питания, - сообщили в пресс-службе УФСИН.
Помощь передали через республиканскую общественную организацию «Союз солдатских родителей (матерей)». Восемь коробок отправятся в город Луганск.
В Бурятии ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь для участников СВО
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