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В Бурятии продолжают массово менять имена

В Бурятии продолжают массово менять имена
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю от старых отказались ещё 23 жителя республики

В управлении ЗАГС Бурятии подвели итоги работы за последнюю неделю – с 10 по 15 июня включительно. За это время в ведомстве зарегистрировали 650 различных актов гражданского состояния. Из них 179 – о рождении и 202 – о смерти.

Кроме того, 118 пар в республике заключили брак и 78 развелись. 44 акта касались установления отцовства и 6 – усыновления и удочерения. А ещё наши земляки продолжают менять имена – за семь дней сделать это успели ещё 23 человека.
ЗАГС имена брак разводы

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