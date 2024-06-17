За неделю от старых отказались ещё 23 жителя республики
В управлении ЗАГС Бурятии подвели итоги работы за последнюю неделю – с 10 по 15 июня включительно. За это время в ведомстве зарегистрировали 650 различных актов гражданского состояния. Из них 179 – о рождении и 202 – о смерти.
Кроме того, 118 пар в республике заключили брак и 78 развелись. 44 акта касались установления отцовства и 6 – усыновления и удочерения. А ещё наши земляки продолжают менять имена – за семь дней сделать это успели ещё 23 человека.
В Бурятии продолжают массово менять имена
Общество, Фото:
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