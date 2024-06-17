В Бурятии продолжают массово менять имена

За неделю от старых отказались ещё 23 жителя республики



В управлении ЗАГС Бурятии подвели итоги работы за последнюю неделю – с 10 по 15 июня включительно. За это время в ведомстве зарегистрировали 650 различных актов гражданского состояния. Из них 179 – о рождении и 202 – о смерти.



Кроме того, 118 пар в республике заключили брак и 78 развелись. 44 акта касались установления отцовства и 6 – усыновления и удочерения. А ещё наши земляки продолжают менять имена – за семь дней сделать это успели ещё 23 человека.

