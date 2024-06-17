Безработный житель Бурятии избил и задушил родственницу

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Убийство произошло из-за замечания



Житель кяхтинского села Дурены признан виновным в убийстве.



Судом установлено, что в январе 2023 года 44-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей 60-летней родственницей. Во время застолья произошла ссора из-за того, что он не работает. Мужчина разозлился и нанёс потерпевшей не менее 25 ударов, после чего задушил её.



- Прокурорами представлена исчерпывающая совокупность доказательств, на основании которых коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт о виновности подсудимого в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Мужчину приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

