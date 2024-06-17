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Безработный житель Бурятии избил и задушил родственницу

Безработный житель Бурятии избил и задушил родственницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Убийство произошло из-за замечания

Житель кяхтинского села Дурены признан виновным в убийстве.

Судом установлено, что в январе 2023 года 44-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей 60-летней родственницей. Во время застолья произошла ссора из-за того, что он не работает. Мужчина разозлился и нанёс потерпевшей не менее 25 ударов, после чего задушил её.

- Прокурорами представлена исчерпывающая совокупность доказательств, на основании которых коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт о виновности подсудимого в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Мужчину приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
суд приговор прокуратура

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