Убийство произошло из-за замечания
Житель кяхтинского села Дурены признан виновным в убийстве.
Судом установлено, что в январе 2023 года 44-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей 60-летней родственницей. Во время застолья произошла ссора из-за того, что он не работает. Мужчина разозлился и нанёс потерпевшей не менее 25 ударов, после чего задушил её.
- Прокурорами представлена исчерпывающая совокупность доказательств, на основании которых коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт о виновности подсудимого в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мужчину приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Безработный житель Бурятии избил и задушил родственницу
Происшествия, Фото:
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