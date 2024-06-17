Пекло в Бурятии сменится дождями

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидаются грозы, ливни и даже град



Синоптики опубликовали прогноз погоды на грядущую неделю. В середине недели зной сменится дождями, а новая неделя начнётся с умеренного летнего тепла.



По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие пару дней, 18-19 июня, в Бурятии сохранится жаркая погода, столбик термометра поднимется до +27, +32 градусов. Местами кратковременные грозовые дожди, ветер при грозах порывистый, днём возможен град.



Во второй половине пятидневки, 20-21 июня, прогнозируется смещение южного циклона, который вызовет дожди, местами сильные, грозы, возможен град. Ветер переменный 7-12, днём порывы до 17-22 м/с. По южной половине температура опустится до отметки +12,+17, на севере наоборот будет по-летнему жарко - до +23,+28.



В выходные, 22-24 июня, ожидается неустойчивая, местами с дождями и грозами, тёплая погода. Утром местами туманы. Преобладающая температура ночью +7,+12, днём +22,+27.





