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Мошенник позвонил улан-удэнке по видеосвязи

Мошенник позвонил улан-удэнке по видеосвязи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина поверила липовому сотруднику ФСБ

Мошенник позвонил 62-летней улан-удэнке по видеосвязи. Заявление от неё поступило в полицию 11 июня.

Аферисты действовали по стандартной схеме. Днём ранее ей в мессенджере поступило сообщение от, якобы, начальницы – директора музея. Та поинтересовалась, не связывался ли с ней сотрудник полиции. И добавила: правоохранитель проводит проверку в отношении всех работников из-за произошедшей в организации утечки данных, которая «может привести к хищению денег с их счетов аферистами».

Псевдо-директор порекомендовала снять все сбережения, женщина обратилась в отделение банка, но не смогла снять накопления - банк заблокировал операцию по снятию средств со сберегательного счета.

В этот же день с горожанкой снова связались. На этот раз – лже-сотрудник ФСБ. Он сообщил, что кто-то из её коллег информирует военные формирования противника России. Для придания большей убедительности сказанному аферист позвонил через мессенджер по видеосвязи, будучи одетым в форму сотрудника правоохранительных органов, а за его спиной виднелся герб Федеральной Службы Безопасности.

Псевдо-сотрудник уверил: на имя женщины пытаются оформить кредит. Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо переслать ему коды из смс-сообщений, которые поступят ей от различных банков. А затем все деньги, имеющиеся у неё на счету, перевести на «безопасный счёт». Уже вечером через онлайн-банкинг горожанка перечислила 490 тысяч рублей.

На следующий день на работе она встретилась со своей начальницей и рассказала о произошедшем. Однако ответ удивил: оказалось, что та подобных сообщений никому не отправляла. Стало понятно: женщину обманули интернет-преступники.

В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что улан-удэнка знала о таком способе мошенничества, но доверилась собеседникам, в том числе, их голосовым сообщениям.
мошенничество

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