Присягу приняли восемь человек
В Улан-Удэ судебные приставы, впервые поступившие на службу УФССП России по Бурятии, приняли присягу. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в рамках празднования Дня России.
На верность народу России и законам Российской Федерации присягнули восемь судебных приставов.
- Сегодня вы дали клятву соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Всегда помните эти слова. Достойной вам службы, - обратился с напутственным словом новобранцев заместитель главного судебного пристава по Бурятии Константин Щукин.
Также в этот день вручили ведомственные награды. Их получили ветераны службы и особо отличившиеся сотрудники, в том числе были отмечены судебные приставы, которые в этом году вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга, сообщили в пресс-службе ведомства.
Судебные приставы в Бурятии приняли присягу
Общество, Фото:
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