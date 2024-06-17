Судебные приставы в Бурятии приняли присягу

Общество, Фото: УФССП России по РБ

Присягу приняли восемь человек



В Улан-Удэ судебные приставы, впервые поступившие на службу УФССП России по Бурятии, приняли присягу. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в рамках празднования Дня России.



На верность народу России и законам Российской Федерации присягнули восемь судебных приставов.



- Сегодня вы дали клятву соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Всегда помните эти слова. Достойной вам службы, - обратился с напутственным словом новобранцев заместитель главного судебного пристава по Бурятии Константин Щукин.



Также в этот день вручили ведомственные награды. Их получили ветераны службы и особо отличившиеся сотрудники, в том числе были отмечены судебные приставы, которые в этом году вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга, сообщили в пресс-службе ведомства.

