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Север Бурятии тряхнуло дважды за день

Север Бурятии тряхнуло дважды за день
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Подземные толчки там участились

Возле Северобайкальска опять зафиксировали сейсмособытие – уже второе за день. Оно произошло в 13:28 точке с координатами 55.65° северной широты и 109.40° восточной долготы. Энергетический класс составил 9,1. В Северобайкальске, как и утром, ощущалось 3-4 балла. 

Эпицентр предыдущего землетрясения находился в 9 с лишним километрах к северо-востоку от города. Там организовали группы по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики, отметили ранее в республиканском управлении МЧС.
землетрясение Северобайкальск

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