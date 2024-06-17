Север Бурятии тряхнуло дважды за день

Подземные толчки там участились
Возле Северобайкальска опять зафиксировали сейсмособытие – уже второе за день. Оно произошло в 13:28 точке с координатами 55.65° северной широты и 109.40° восточной долготы. Энергетический класс составил 9,1. В Северобайкальске, как и утром
, ощущалось 3-4 балла.
Эпицентр предыдущего землетрясения находился в 9 с лишним километрах к северо-востоку от города. Там организовали группы по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики, отметили ранее в республиканском управлении МЧС.
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